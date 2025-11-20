Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα 24ωρα και το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου, έγιναν γνωστά τα playoffs που θα δώσουν τα έξι τελευταία “εισιτήρια” για τα τελικά της διοργάνωσης η οποία θα φιλοξενηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο αρχηγείο της FIFA στη Ζυρίχη έβγαλε τα τέσσερα «μονοπάτια» από τα οποία θα προκύψουν η τέσσερις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ 2026.

Η Ιταλία, η οποία επιθυμεί να ξορκίσει την κατάρα που την θέλει να μην παίρνει μέρος στα τελικά των δύο προηγούμενων διοργανώσεων θα αντιμετωπίσει στον δικό της ημιτελικό την Β. Ιρλανδία και θα διασταυρώσει με το νικητή του ημιτελικού, Ουαλία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Στον συγκεκριμένο τελικό πρόκρισης που θα προκύψει, η “σκουάντρα ατζούρα” θα είναι φιλοξενούμενη.

Οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου και οι τελικοί την Τρίτη 31 Μαρτίου του 2026.

Το 1ο «μονοπάτι»

Ημιτελικός 1: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία

Ημιτελικός 2: Ουαλία – Βοσνία

Ο νικητής του Ουαλία – Βοσνία θα είναι γηπεδούχος στον τελικό κόντρα σε Ιταλία ή Βόρεια Ιρλανδία.

Το 2ο «μονοπάτι»

Ημιτελικός 1: Ουκρανία – Σουηδία

Ημιτελικός 2: Πολωνία – Αλβανία

Ο νικητής του Ουκρανία – Σουηδία θα είναι γηπεδούχος στον τελικό κόντρα σε Πολωνία ή Αλβανία.

Το 3ο «μονοπάτι»

Ημιτελικός 1: Τουρκία – Ρουμανία

Ημιτελικός 2: Σλοβακία – Κόσοβο

Ο νικητής του Σλοβακία – Κόσοβο θα είναι γηπεδούχος στον τελικό κόντρα σε Τουρκία ή Ρουμανία.

Το 4ο «μονοπάτι»

Ημιτελικός 1: Δανία – Βόρεια Μακεδονία

Ημιτελικός 2: Τσεχία – Ιρλανδία

Ο νικητής του Τσεχία – Ιρλανδία θα είναι γηπεδούχος στον τελικό κόντρα σε Δανία ή Βόρεια Μακεδονία.

Τα διηπειρωτικά FIFA playoffs

Πρώτα, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση και τα διηπειρωτικά FIFA playoffs, με τη συμμετοχή του Κριστιάν Καρεμπέ. Σε αυτά συμμετείχαν έξι ομάδες, δύο από την CONCACAF, μία από την AFC, μία από την CAF, μία από την CONMEBOL και άλλη μία από την OFC.

Η κλήρωση έβγαλε τα δυο μονοπάτια προς το Μουντιάλ 2026! Νέα Καληδονία – Τζαμάικα είναι ο πρώτος ημιτελικός, με τη νικήτρια να αντιμετωπίζει το Κονγκό. Βολιβία – Σουρινάμ είναι ο δεύτερος ημιτελικός, με το νικητή να αντιμετωπίζει το Ιράκ στον τελικό, για μια θέση στο Μουντιάλ 2026.

Τα τέσσερα παιχνίδια (δύο ημιτελικοί και δύο τελικοί) θα γίνουν στο “παράθυρο” του Μαρτίου (23-31.03.2026) και θα πραγματοποιηθούν στο Μεξικό. Πρόκειται για νοκ άουτ ματς, με παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας και αν χρειαστεί πέναλτι.

Το 1ο «μονοπάτι»

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία – Τζαμάικα

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού – ΛΔ Κονγκό

Το 2ο «μονοπάτι»

Ημιτελικός: Βολιβία – Σουρινάμ

Τελικός: Νικητής Ημιτελικού – Ιράκ

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με 48 ομάδες – Εχουν προκριθεί 42

-Διοργανώτριες χώρες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-UEFA (Ευρώπη): Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο, Σκωτία, Αυστρία

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.