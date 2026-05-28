Ο Nόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις. Στον δεύτερο γύρο του Roland Garros ο Σέρβος πρωταθλητής νίκησε με 3-1 σετ τον Valentin Royer, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σχεδόν σε δεύτερη μοίρα μπροστά στο σόου που προσέφερε στο κοινό.

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν ένας απίστευτος πόντος στο τέταρτο σετ, όταν ο Τζόκοβιτς έφτασε μια σχεδόν χαμένη μπάλα και την επέστρεψε με μαγικό τρόπο δίπλα από το φιλέ, αφήνοντας άφωνους θεατές και αντίπαλο. Στη συνέχεια πανηγύρισε με το γνωστό του στιλ, μετατρέποντας τη ρακέτα σε… βιολί, ενώ λίγο αργότερα διασκέδασε το κοινό χορεύοντας σαν τον Μάικλ Τζάκσον.

Ο εκρηκτικός χαρακτήρας του όμως εμφανίστηκε ξανά όταν θεατής μίλησε την ώρα του σερβίς του. Ο Τζόκοβιτς αντέδρασε έντονα φωνάζοντας πως «δεν έχουν κανένα σεβασμό», δείχνοντας πως η σχέση του με την εξέδρα παραμένει γεμάτη ένταση και πάθος.