Σε μια βραδιά όπου ο Παναθηναϊκός είχε επιτακτική ανάγκη τη νίκη για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα της Euroleague, ο Βασίλης Τολιόπουλος άρπαξε την ευκαιρία και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Με 21 πόντους και 5/9 τρίποντα, αποτέλεσε τον καταλύτη για τη νίκη του «τριφυλλιού» επί της Μπασκόνια με 93-74, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι», μετά από σερί αρνητικών εμφανίσεων, υποδέχθηκαν μια Μπασκόνια που ερχόταν με θετικό μομέντουμ σε Ισπανία και Ευρώπη. Ωστόσο, αυτό δεν αποτυπώθηκε στο glass floor του OAKA, καθώς η ομάδα του Εργκίν Άταμαν επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της. Με τους Ρισόν Χολμς και Τζέριαν Γκραντ σε καλή κατάσταση, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με +12 στο τέλος της πρώτης περιόδου (26-14), δείχνοντας από την αρχή τις διαθέσεις του.

Advertisement

Advertisement

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ακόμη περισσότερο την ένταση. Η Μπασκόνια αδυνατούσε να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο και να εκμεταλλευτεί το αμυντικό τρανζίσιον του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας Σλούκας, με σωστές αποφάσεις και εύστοχα τρίποντα, μοίρασε το παιχνίδι, βρίσκοντας Χολμς και Φαρίντ για εύκολους πόντους. Η διαφορά έφτασε κοντά στους 20, με το ημίχρονο να κλείνει στο 48-31.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο, με τον Τολιόπουλο να συνεχίζει το επιθετικό του ρεσιτάλ και την άμυνα να παραμένει σταθερή. Το τελικό 93-74 ήρθε φυσιολογικά, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα των «πρασίνων».

Δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74