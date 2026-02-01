Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο και επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε στη σύνθεση τέσσερα από τα μεταγραφικά αποκτήματα του Ιανουαρίου, τα οποία βοήθησαν το “τριφύλλι” να ελέγξει τον ρυθμό και να επιβληθεί, ειδικά μετά το πρώτο ημίχρονο.

Πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Η Κηφισιά προσπάθησε να αιφνιδιάσει στο 7′, με εκτέλεση φάουλ του Πόμπο και λάθος έξοδο του Λαφόν, αλλά ο Τέτε απομάκρυνε τον κίνδυνο. Παρά τα αρχικά λάθη του Παναθηναϊκού, το “τριφύλλι” άνοιξε το σκορ στο 21′ με τον Τέτε να εκτελεί άψογα μετά από συνεργασία με τον Αντίνο, ξεκλειδώνοντας την άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρξαν ακόμα δύο μεγάλες στιγμές για τον Παναθηναϊκό, με το “ψαλιδάκι” του Τέτε στο 32′ να περνάει λίγο άουτ, ενώ η Κηφισιά δημιούργησε επικίνδυνες φάσεις, με τον Κυριακόπουλο και τον Πόμπο να απειλούν την εστία του Λαφόν.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά ξεκίνησε δυνατά στο 54′, όμως η απόκρουση του Λαφόν αφύπνισε τον Παναθηναϊκό, που ανέβασε τον ρυθμό του. Στο 59′ ο Κοντούρης έβγαλε κάθετη στον Ζαρουρί, αλλά η προσπάθεια μπλοκαρίστηκε από τον Ραμίρες. Στο 63′ η Κηφισιά έμεινε με παίκτη λιγότερο, όταν ο Πέτκοφ δέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Σιώπη.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες, με κορυφαία στιγμή το 77′, όταν ο Μπακασέτας συνεργάστηκε με τον Ζαρουρί, αλλά το πλασέ του πήγε ψηλά. Στο τέλος, η ομάδα του Μπενίτεθ διατήρησε τον έλεγχο και πανηγύρισε μία άνετη νίκη με 3-0, δείχνοντας βελτίωση και συνοχή στην επίθεση και στην άμυνα.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης, Ρενάτο, Παντελίδης (58′ Ζαρουρί), Αντίνο, Τέτε

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πόμπο, Σόουζα, Έμπο, Πέρεθ (46′ Αμανί), Μαϊντάνα (61′ Κονατέ), Σόουζα, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (46′ Αντόνισε), Μίγιτς