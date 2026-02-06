Δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, μετά την καταγγελία, στην οποία είχε προχωρήσει η ΑΕΚ, για το πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι στην Allwyn Arena.

Συγκεκριμένα η άσκηση δίωξης έγινε «διότι, στον αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς».

Στην ανακοίνωση της ΕΠΟ γίνεται λόγος για «ανάρμοστη διαγωγή προς φιλάθλους» για την οποία ο Πειθαρχικός Κώδικας προβλέπει ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διότι, στον αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς. Η ανωτέρω συμπεριφορά δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα διότι διέλαθε της προσοχής του, ενώ δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος».

Η καταγγελία της ΑΕΚ κατά του Πορτογάλου

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη έγινε γνωστό πως η ΑΕΚ κατέθεσε καταγγελία προς τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα κατά του Ντανιέλ Ποντένσε, ζητώντας την τιμωρία του Πορτογάλου εξτρέμ του Ολυμπιακού για ρίψη ομπρέλας προς την εξέδρα.

Σύμφωνα με την Ένωση, το περιστατικό έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της OPAP Arena, με το σχετικό βίντεο να φέρεται να απεικονίζει τον ποδοσφαιριστή να πετά ομπρέλα προς την κερκίδα, στην οποία βρίσκονταν φίλαθλοι της ΑΕΚ.

Παράλληλα, η ΑΕΚ επισημαίνει ότι το συμβάν αναφέρεται στο φύλλο αγώνα με γενικόλογο τρόπο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρξει κλήση σε απολογία για τον ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κατατεθεί καταγγελία και για άτομο που βρισκόταν στον πάγκο του Ολυμπιακού, το οποίο φέρεται να προχώρησε σε ρίψη μπουκαλιού προς την εξέδρα.