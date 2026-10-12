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Ο Κένεθ Βάργκας πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση σημειώνοντας δύο τέρματα, ενώ ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε προσωρινά με τον Εντιαγέ λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του τερματοφύλακα Τσιφτσή, διευκολύνοντας την Καλαμάτα να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Ο Κουρμινόφσκι σημείωσε το τρίτο γκολ για τους φιλοξενούμενους, εκμεταλλευόμενος την υπεροχή της ομάδας του απέναντι στον αποδυναμωμένο ΠΑΟΚ.

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Ο Κένεθ Βάργκας έκανε… σκόνη και θρύψαλα την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος βίωσε ένα καταστροφικό απόγευμα, με την Καλαμάτα να πανηγυρίζει μια τεράστια νίκη με 3-1 στην Τούμπα.

Σε κάποια φετινά παιχνίδι ίσως να μην είχε πάρει αυτό που δικαιούταν, όμως στην Τούμπα η Καλαμάτα εξασφάλισε μια ανεκτίμητης αξίας νίκη με 3-1 σε βάρος του ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Super League.

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Το τρίποντο αυτό αποτέλεσε σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική “ένεση” για τους “νεοφώτιστους”, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ όχι μόνο έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, αλλά καλείται να διαχειριστεί ένα πολύ σκληρό αποτέλεσμα και μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στην Τούμπα.

Οι παίκτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα έκαναν από νωρίς αισθητή την παρουσία τους με τον Ντιαρά να αναγκάζει σε απόκρουση τον Τσιφτσή στο 8ο λεπτό. Στο 10΄ ο Τάισον σούταρε άστοχα από μακρινή απόσταση ενώ στο 16΄ ο Κένεθ Βάργκας έδειξε τις διαθέσεις του, καθώς πραγματοποίησε εντυπωσιακή ενέργεια, αστοχώντας σε τελείωμα από πλάγια θέση. Η ανωτερότητα της Καλαμάτας επιβραβεύθηκε στο 28ο λεπτό, όταν ο Βάργκας άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος από μαρκάρισμα του Εντιαγέ.



Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει στην πρώτη πραγματική σημαντική ευκαιρία που δημιούργησε, με τον Πέλκα να κλέβει την μπάλα από τον Καλουτσικίδη και να τροφοδοτεί τον Εντιαγέ που σκόραρε στο 44΄.



Στο δεύτερο ημίχρονο οι ποδοσφαιριστές του “Δικεφάλου” μπήκαν με μεγαλύτερη διάθεση και τα σουτ των Πέλκα και Ζίβκοβιτς σταμάτησαν πάνω στον Βασίλιεβιτς. Η ροή του αγώνα, όμως, καθώς και οι ισορροπίες του, άλλαξαν πολύ απότομα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η αρχή έγινε στο 57΄, με μια ακόμη υπέροχη προσπάθεια του Βάργκας, που διείσδυσε στην περιοχή και τελείωσε υποδειγματικά από δύσκολη θέση, νικώντας τον Τσιφτσή για το 1-2.



Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 62΄ ο Κοσταρικανός πρωταγωνιστής της Καλαμάτας πρόλαβε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ εκτός περιοχής, “τσίμπησε” την μπάλα και ανατράπηκε, κερδίζοντας έτσι την αποβολή του, σε φάση η οποία χρειάστηκε να εξεταστεί στο VAR.

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Η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε ουσιαστικά στο 66΄, ένα λεπτό αφού ο Χάμζα είχε και δοκάρι, με τον Κουρμινόφσκι να διαμορφώνει το 1-3 σε κενή εστία έπειτα από την πάσα του Αλόνσο.



Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στη συνέχεια, με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να βγάλει αντίδραση με παίκτη λιγότερο και την ομάδα της Μεσσηνίας να πανηγυρίζει αυτήν τη σπουδαία νίκη.

ΓΚΟΛ: 44΄ Εντιαγέ / 28΄ (πεν.), 57΄ Βάργκας, 66΄ Κουρμινόφσκι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 89΄ Ελουστόντο / 43΄ Πινέιρο, 60΄ Κουρμινόφσκι

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 62΄ Τσιφτσής / –

ΔΟΚΑΡΙΑ: – / 65΄ Χάμζα

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ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Ζαφείρης, Γιάκιτς, Τάισον, Πέλκας, Χατσίδης, Εντιαγέ

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Στρουγκής, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Καλουτσικίδης, Πινέιρο, Βάργκας, Χάμζα, Ντιαρά, Μέντες Μορέιρα, Κουρμινόφσκι

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