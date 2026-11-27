Το νέο προπονητικό κέντρο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ

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Το νέο αθλητικό συγκρότημα εκτείνεται σε 8.000 τ.μ. και περιλαμβάνει δύο κλειστά γήπεδα, γυμναστήριο, αποδυτήρια, καθώς και χώρους αποκατάστασης και ανάλυσης αγώνων.

Η επένδυση στις υποδομές αποσκοπεί στην αναβάθμιση της καθημερινής προετοιμασίας των αθλητών και στην παροχή καλύτερων συνθηκών για τη λειτουργία του συλλόγου.

Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ τόνισαν τη σημασία των έργων ως έμπρακτη κίνηση για την υποστήριξη των παικτών και των φιλάθλων της ομάδας.

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Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην καθημερινότητα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς το υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στην Πυλαία είναι πλέον έτοιμο και έχει ήδη υποδεχθεί την ομάδα.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο, μέσα από το οποίο παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων, από τις πρώτες εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου αθλητικού συγκροτήματος.

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Το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ κατασκευάστηκε μέσα σε λίγους μήνες, σε έκταση 8.000 τ.μ., σε κοντινή απόσταση από το PAOK Sports Arena. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στις υποδομές της ομάδας, που δημιουργεί νέες προοπτικές για την προετοιμασία και την καθημερινή λειτουργία της.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου προπονητικού κέντρου

Το νέο αθλητικό συγκρότημα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των παικτών και την υποστήριξη του προπονητικού επιτελείου.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

Δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ.

Χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης.

Σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης.

Αποδυτήρια για αθλητές και προπονητικά επιτελεία.

Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων.

Ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους.

Εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης.

Οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά την καθημερινή προετοιμασία της ομάδας, προσφέροντας στους αθλητές τις κατάλληλες συνθήκες για δουλειά, εξέλιξη και αγωνιστική βελτίωση.

Το μήνυμα του Αντρέα Τρινκιέρι

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Στο βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ακούγεται και ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος αναφέρεται στη σημασία των έργων και της υλοποίησης των υποσχέσεων.

«Ξέρετε, πάντα λέω ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Τώρα, όταν πλησιάζετε στο ξενοδοχείο September, κοιτάτε αριστερά και βλέπετε κάτι που είναι πραγματικό, που μπορείτε να το αγγίξετε. Και αυτό είναι, για μένα, το σημαντικότερο πράγμα αυτή τη στιγμή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα πλάνα αποτυπώνουν ολόκληρη τη διαδρομή της κατασκευής, από την έναρξη των εργασιών στην περιοχή της Πυλαίας μέχρι τους ολοκληρωμένους εσωτερικούς χώρους και τις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις.

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Το μήνυμα του Τέλη Μυστακίδη για τον ΠΑΟΚ

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα λόγια του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλη Μυστακίδη, τα οποία περιλαμβάνονται στο βίντεο.

«Καλύτερα να κάνουμε πράγματα, παρά να λέμε. Οι ιδιοκτήτες δεν την έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθλους και για τους παίκτες».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση είχε γίνει κατά τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του στο PAOK Sports Arena, στις 10 Δεκεμβρίου 2025, λίγο πριν από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Πριεβίτζα για το FIBA Europe Cup.

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Η ολοκλήρωση του νέου προπονητικού κέντρου αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και μια έμπρακτη κίνηση αναβάθμισης των υποδομών της ομάδας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποκτά πλέον έναν σύγχρονο χώρο, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες των παικτών και να στηρίζει τους στόχους του για τα επόμενα χρόνια.

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