Instagram/paokbasketball - Φωτογραφία από το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ

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Αντίστροφα μετρά ΠΑΟΚ για την πρώτη του προπόνηση στο ολοκαίνουργιο προπονητικό κέντρο, καθώς την Παρασκευή (27/11) οι παίκτες του Δικεφάλου αναμένεται να περάσουν για πρώτη φορά το κατώφλι των σύγχρονων εγκαταστάσεων του PAOK BC Training Centre.

Η έναρξη λειτουργίας του νέου προπονητικού κέντρου στην Πυλαία αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ομάδα, καθώς αναβαθμίζονται σημαντικά οι συνθήκες προπόνησης και οι ανέσεις για αθλητές και μέλη του τεχνικού επιτελείου.

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Οι εργασίες στις εγκαταστάσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, με τους ανθρώπους της ΚΑΕ να φροντίζουν ώστε το αγωνιστικό τμήμα και το τεχνικό επιτελείο να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές για τη δουλειά τους. Παράλληλα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε φωτογραφίες, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από το νέο προπονητικό κέντρο.