Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε το «παρών» στο Telekom Center για να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της EuroLeague.

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, που δεν έχει κρύψει ποτέ την υποστήριξή του προς τους «ερυθρόλευκους», βρέθηκε στο γήπεδο λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, με αρκετούς φιλάθλους να τον αναγνωρίζουν κατά την άφιξή του.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος παρακολουθεί συχνά αγώνες του Ολυμπιακού τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο, ενώ είχε βρεθεί στις εξέδρες και στα παιχνίδια των Πειραιωτών απέναντι στη AS Monaco Basket για τα playoffs της EuroLeague.

Η παρουσία του στο Telekom Center δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς φίλους της ομάδας να τον χαιρετούν και να φωτογραφίζονται μαζί του πριν την έναρξη του αγώνα.