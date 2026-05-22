Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα από την αρχή της αναμέτρησης, δεν το έχασαν ποτέ και περιμένουν τον αντίπαλό τους στον μεγάλο τελικό της Euroleague που θα γίνει την Κυριακή.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός μπροστά σε περισσότερους από 10.000 φίλους του, ξεκίνησε ιδανικά στην Telekom Center Athens. Ο Γουόκαπ άνοιξε το σκορ με σουτ από μέση απόσταση, ενώ στην συνέχεια ο Ντόρσει άνοιξε λογαριασμό, ευστοχώντας σε δύο σερί τρίποντα (8-0, 5′). Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν στπουδαία άμυνα και κράτησαν την Φενέρ χωρίς σκορ για περίπου επτά λεπτά (12-0, 7′).

Οι παίκτες του Γιασισκεβίτσιους ανέβασαν την απόδοσή τους στα επόμενα λεπτά και η Φενερμπαχτσέ βρήκε λύσεις με τους Χόρτον Τάκερ και Μπιμπέροβιτς, μειώνοντας σε 18-12 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Στην δεύτερη περίοδο, η second unit του Ολυμπιακού ξεκίνησε εξαιρετικά και χάρη στην αποφασιστικότητα του Πίτερς (3/3) δίποντα, έφτασε γρήγορα στο +16 (28-12), με αποτέλεσμα ο Σαρούνας Γιασισκεβίτσιους να ζητήσει εσπευσμένα τάιμ άουτ. Η Φενερμπαχτσέ αντέδρασε στα επόμενα λεπτά και έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο, με τον Μέλι να μειώνει σε 33-24 στον αιφνιδιασμό, που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έφτασε την διαφορά ακόμα και στο +20 μετά τα καλάθια των Βεζένκοφ και Ντόρσει, με τον Γιασισκεβίτσιους να καλεί άμεσα σε τάιμ άουτ. Οι Τούρκοι αντέδρασαν προσωρινά με Ντε Κολό και Μπιμπέροβιτς, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» με νέο σερί διατήρησαν την διαφορά σε υψηλά επίπεδα (48-34).

Η ώρα του Βεζένκοφ

Η τρίτη περίοδος ήταν η κορυφαία για τον Βεζένκοφ, ο οποίος έδωσε πολλές και σημαντικές λύσεις στην επίθεση των «ερυθρόλευκων». Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού πέτυχε 14 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, πετυχαίνοντας σημαντικά καλάθια τόσο από την περιφέρεια, όσο και από κοντά, με αποτέλεσμα οι παίκτες του Μπαρτζώκα να κλείσουν την περίοδο στο +15 από την Φενερμπαχτσέ (56-41).

Στην τέταρτη περίοδο η Φενερμπαχτσέ αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό με 8-0 σερί, με τον Φουρνιέ να απαντά με μία τρίποντη «βόμβα» που ξεσήκωσε την «ερυθρόλευκη» κερκίδα και οδήγησε σε νέο τάιμ άουτ τον Γιασισκεβίτσιους (61-49, 32′). Ο απίστευτος Πίτερς (14π.) πήρε την σκυτάλη από τον Φουρνιέ και με πέντε συνεχόμενους πόντους έφερε την διαφορά στο +14 (66-52, 35′). Ο Ολυμπιακός διατήρησε την διαφορά μέχρι τέλους, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Euroleague μετά το 2023.

EUROKINISSI – Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ – Final Four

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61