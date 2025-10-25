Τα φώτα στρέφονται, αύριο Κυριακή (26/10, 21:00), στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής για την Super League ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, λίγες ημέρες μετά μια.. γλυκόπικρη ευρωπαϊκή εβδομάδα για τους τέσσερις εκπροσώπους μας στις διοργανώσεις της UEFA.

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από την βαριά ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στη League Phase του Champions League και θέλουν να βγάλουν αντίδραση. Η Ένωση από την πλευρά της ήταν καταιγιστική στη 2η αγωνιστική του Conference League και διέλυσε με 6-0 την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια, βγάζοντας έτσι εξαιρετική αντίδραση μετά ήττα από τον ΠΑΟΚ. Και δύο ομάδες βρίσκονται στο -1 από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Κυριακή, τον Βόλο στην Τούμπα (19:30).

Advertisement

Advertisement

Οι «πονοκέφαλοι» του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό την στήριξη του κόσμου του καθώς οι ιθύνοντες της ΠΑΕ ανακοίνωσαν πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το μεγάλο ντέρμπι. Δε λείπουν τα προβλήματα για το ματς που έχει ο Ολυμπιακός την Κυριακή στο Καραϊσκάκη με αντίπαλο την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα και μάλιστα σημαντικά.

Από την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη οι νταμπλούχοι Ελλάδας έφυγαν με τρία αγωνιστικά προβλήματα. Αναγκαστικές αλλαγές έγιναν οι Ζέλσον Μαρτίνς, Φρανσίσκο Ορτέγκα και Τσικίνιο. Τρεις παίκτες βασικοί στα πλάνα του Βάσκου κόουτς, οπότε καταλαβαίνει εύκολα κανείς από τη διαθεσιμότητά τους ή μη στο ματς με την ΑΕΚ,θα διαμορφωθούν αναλόγως και τα πλάνα του προπονητή των «ερυθρόλευκων».

Αυτό που προέκυψε, πάντως, από την προπόνηση της Παρασκευής η οποία πραγματοποιήθηκε στο Καραϊσκάκη, ήταν πως οι Ζέλσον Μαρτίνς, Φρανσίσκο Ορτέγκα δεν έκαναν προπόνηση με την ομάδα. Η κατάσταση του Ορτέγκα είναι πιο σοβαρή απ’ αυτήν του Πορτογάλου και φαίνεται είναι να μην είναι έτοιμοι αμφότεροι για την Κυριακή.

Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πιο θετικά για τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος μέσος, ο οποίος αρχικά φαινόταν ο τραυματισμός του να είναι ο πιο σοβαρός όλων από τον αγώνα στην Μπαρτσελόνα, κατάφερε να κάνει για ένα διάστημα, προπόνηση την Παρασκευή με την υπόλοιπη ομάδα. Οπότε την τελευταία στιγμή αναμένεται να πάρει την τελική του απόφαση ο Μεντιλίμπαρ αν θα τον συμπεριλάβει δηλαδή στην αποστολή του αγώνα με την ΑΕΚ ή θα τον αφήσει εκτός. Αν και με τα δεδομένα της Παρασκευής, ο Τσικίνιο θα είναι κανονικά την Κυριακή στο Καραϊσκάκη και αναλόγως την κατάστασή του θα εξαρτηθεί αν θα παίξει ή όχι.

Με ανεβασμένη ψυχολογία η ΑΕΚ στο Φάληρο

Η «Ένωση» ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της για το αυριανό ματς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το κλίμα στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που ακολούθησε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ο «δικέφαλος» έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να επικρατήσει με 6-0 της Αμπερντίν για το Conference League.

Advertisement

Πλέιν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έχουν μπροστά τους άλλο ένα απαιτητικό παιχνίδι, έχοντας ως στόχο το «τρίποντο», με το οποίο θα ξεφύγουν από τους Πειραιώτες με τους οποίους ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας (με 16 βαθμούς).

Η ΑΕΚ θα πάει στο Φάληρο με τα γνωστά της προβλήματα, αφού ο Σέρβος προπονητής δεν υπολογίζει τους τραυματίες Περέιρα-Ζίνι, αλλά και τον Μουκουντί, ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena.

Για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια ο Στρακόσα, ο οποίος μπροστά του – από δεξιά προς αριστερά θα έχει τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και μάλλον ο Πένραϊς αντί του Πήλιου, καθώς ο Σκωτσέζος μπακ είχε εξαιρετική παρουσία απέναντι στην Αμπερντίν.

Advertisement

Στο κέντρο του γηπέδου, Μαρίν και Πινέδα θα αποτελούν το δίδυμο ενώ υπάρχει μία σειρά παικτών που μπορεί να πάρουν φανέλα βασικού στη μεσοεπιθετική γραμμή: Ελίασον, Κοϊτά, Κουτέσα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο και Καλοσμάκης. Στην κορυφή της επίθεσης φαίνεται πως ο Λούκα Γιόβιτς έχει το προβάδισμα έναντι του Φραντζί Πιερό.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γερμανός Τόμπιας Στίλερ. Βοηθοί του θα είναι οι Κρίστιαν Γκίτελμαν και Μαρκ Μπορς, τέταρτος ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης, ενώ στο VAR Ράιχελ Τόμπιας.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής: Σάββατο: Κηφισιά – Παναιτωλικός (17.00), Πανσερραϊκός – ΑΕΛ (19.30), ΟΦΗ – Ατρόμητος (20.00). Κυριακή: Λεβαδειακός – Αρης (17.00), Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρ. (17.30), ΠΑΟΚ – Βόλος (19.30), Ολυμπιακός – ΑΕΚ (21.00).

Advertisement

Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ 17, Ολυμπιακός 16, ΑΕΚ 16, Βόλος 12, Λεβαδειακός 11, Αρης 11, Παναθηναϊκός* 9, Κηφισιά 8, Παναιτωλικός 7, Ατρόμητος 6, ΟΦΗ* 6, Πανσερραϊκός 5, ΑΕΛ 4, Αστέρας Τρ. 3 (* με αγώνα λιγότερο).

Advertisement