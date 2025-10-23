Η ΑΕΚ έκανε το καλύτερο φετινό της παιχνίδι με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο, έπαιξε θεαματικό ποδόσφαιρο από την αρχή μέχρι το τέλος και θριάμβευσε με 6-0 κόντρα στην Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική του Conference League. Ο Κοϊτά με γκολ στο 11′ και το 18′ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του, με τους Ελίασον, Μαρίν, Γιόβιτς και Κουτέσα να βρίσκουν επίσης δίχτυα, σε μία ιστορική επικράτηση.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, καθώς μόλις στο 11′ ο Κοϊτά έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Μίτοφ για το 1-0 του «δικέφαλου».

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς συνέχισαν και στα επόμενα λεπτά να «πολιορκούν» την Αμπερντίν και στο 16′, έπειτα από το κερδισμένο φάουλ του Κοϊτά, ο Ρέλβας έπιασε την κεφαλιά, ωστόσο η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Μίτοφ.

Μόλις λίγα λεπτά αργότερα η ΑΕΚ έκανε την τέλεια αντεπίθεση. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έπιασαν στον «ύπνο» την άμυνα της Αμπερντίν. Ο Ελίασον κουβάλησε την μπάλα για αρκετά μέτρα, την έσπασε αριστερά στον Ρότα και ο δεξιός οπισθοφύλακας της ΑΕΚ έδωσε μια υπέροχη ασίστ στον Κοϊτά, ο οποίος με ένα διαγώνιο σουτ νίκησε ξανά τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 2-0 (18′).

Η ΑΕΚ δεν σταματιόταν στο πρώτο ημίχρονο – Πάρτι με πρωταγωνιστή Κοϊτά και σπουδαίο Μάνταλο

Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Στο 27′ έπειτα από την αποτελεσματική πίεση του Μάνταλου, ο Μίλνε έχασε την μπάλα σε επικίνδυνο σημείο κοντά στην περιοχή. Ο αρχηγός της ΑΕΚ έδωσε την μπάλα δεξιά στον Πινέδα και ο Μεξικανός μοίρασε έτοιμο γκολ στον Ελίασον, ο οποίος σκόραρε από πλάγια θέση για το 3-0.

Στο 36′ ο Βίντα κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή της Αμπερντίν. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μάνταλος, ο οποίος με ωραία σέντρα βρήκε τον Κροάτη αμυντικό της ΑΕΚ και εκείνος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά στο δοκάρι του Τέλιν.

Σε νέα αντεπίθεση, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο Κοϊτά με μία απίθανη μπαλιά βρήκε τον Πιερό, ο οποίος βρέθηκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα της Αμπερντίν, ωστόσο το πλασέ που έκανε έφυγε ελάχιστα άουτ. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ελίασον εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα της Αμπερντίν, αλλά ο Ντόρινγκτον απομάκρυνε πάνω στην γραμμή μπάλα σε κόρνερ.

Γκολ με το «καλησπέρα» στο δεύτερο ημίχρονο ο Μαρίν, θρίαμβος για την ΑΕΚ

Ακριβώς στους ίδιους ρυθμούς που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπήκε η ΑΕΚ και στο δεύτερο. Στο 55′, ο Μάνταλος μοίρασε την μπάλα αριστερά στον Πιερό, εκείνος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και σούταρε με την μπάλα να βρίσκει το δοκάρι. Στην επαναφορά, ο Ρασβάν Μαρίν έπιασε ένα γυριστό σουτ, πάνω στην γραμμή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της Αμπερντίν για το 4-0.

Στη συνέχεια, η Αμπερντίν προσπάθησε να αντιδράσει και ο Λάζετις εκμεταλλευόμενος μερικές κόντρες, απείλησε τον Στρακόσια, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να πέφτει και να απομακρύνει το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε (74′).

Τελικά, ότι δεν κατάφερε η Αμπερντίν το έκανε η ΑΕΚ. Ο Γιόβιτς που πέρασε σαν αλλαγή μερικά λεπτά νωρίτερα στην θέση του Πιερό, βρέθηκε στην μικρή περιοχή των φιλοξενούμενων, η μπάλα έφτασε σε εκείνον έπειτα από κόντρα και ο Σέρβος πέρασε τον Μίτοφ, σκοράροντας σε κενή εστία για το 5-0 (81′).

Στο 87′ ο Κουτέσα έκανε ένα εξαιρετικό κοντρόλ με το τακουνάκι, έφερε την μπάλα μπροστά και με ένα ιδανικό πλασέ νίκησε τον Μίτοφ, σκοράροντας ακόμα ένα τέρμα για την ΑΕΚ, κάνοντας το 6-0. Στο 89′ λίγο έλειψε να γίνει το 7-0, όταν η μπάλα μετά από παρέμβαση του Βίντα κατέληξε ξανά στο δοκάρι του Μίτοφ, με τον τερματοφύλακα της Αμπερντίν να αποκρούει στην συνέχεια τη νέα κεφαλιά του Γιόβιτς.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ: (Μάρκο Νίκολιτς) Στρακόσια, Ρότα (Γκατσίνοβιτς), Πενράις, Βίντα, Ρέλβας, Μαρίν (Λιούμπισιτς), Πινέδα, Μάνταλος (Γκρούγιτς), Ελίασον, Κοϊτά (Κουτέσα), Πιερό (Γιόβιτς)

Αμπερντίν: (Τζίμι Τέλιν) Μίτοφ, Γένσεν, Ντέβλιν, Κνέστερ, Μίλνε, Κέσκινεν (Ντόρινγκτον), Άρμστρονγκ (Κλάρκσον), Σίνι (Παλαβέρσα), Αουσίσε (Πολβάρα), Κάρλσον (Γέγκι), Λάζετιτς

