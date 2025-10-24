Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν ένα από τα τέρματα στην εκτός έδρας νίκη με την Λιλ

Σε ένα παιχνίδι «θρίλερ» με αποβολή του Κεντζιόρα, χαμένο πέναλτι του Ζίφκοβιτς και ακυρωμένο γκολ της Λιλ στις καθυστερήσεις, ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από την Γαλλία με 3-4, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τσιφτσή που «κατέβασε ρολά» και σκόρερ τους Μεϊτέ, Ζίφκοβιτς και Κωνσταντέλια. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά προηγήθηκε στην Ολλανδία με γκολ του Σφιντέρσκι, ωστόσο δεν άντεξε και ηττήθηκε με 3-1.

Δεν άντεξε ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία

Αρκετά ισοροπημένο ήταν το παιχνίδι των δύο ομάδων στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βρει ρυθμό και με ωραίες συνεργασίες έφτανε συχνά κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Οι «πράσινοι» πίεζαν για να βρουν το πολυπόθητο γκολ και δεν άργησαν να τα καταφέρουν.

Στο 19′ το «τριφύλλι» άνοιξε το σκορ, καθώς έπειτα από τον ωραίο συνδυασμό Σφιντέρσκι, Τζούρισιτς και Κυριακόπουλου, ο Παναθηναϊκός απείλησε τον Βελενρόιτερ, ο οποίος σε πρώτο χρόνο απέκρουσε την μπάλα, αλλά στο ριμπάουντ ο Σφιντέρσκι βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 0-1.

Πίεσε η Φέγενορντ, γκολ «μαχαιριά» στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Η Φέγενορντ προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια και στο 41′ ο Βαλέντε γύρισε την μπάλα όμορφα στον Στέιν, αλλά το σουτ που επιχείρησε ο τελευταίος πήγε πάνω στον Ντραγκόφσκι, ο οποίος ήταν σωστά τοποθετημένος και απομάκρυνε την μπάλα.

Ότι δεν κατάφερε ο Στέιν το έκανε όμως ο Ριντ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ο δεξιός οπισθοφύλακας της Φέγενορντ έπιασε ένα ωραίο σουτ στην κίνηση, έπειτα από την σέντρα του Σλίτι, νίκησε τον Ντραγκόφσκι και έβαλε ένα γκολ «μαχαιριά» στον Παναθηναϊκό, ισοφαρίζοντας σε 1-1 σε ένα κρίσιμο σημείο.

Ανατροπή με Μούσα η Φέγενορντ

Οι Ολλανδοί μπήκαν με το πόδι πατημένο στο «γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο και έφταναν με ευκολία στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Στο 55′ ο Σλίτι έκανε ξανά σέντρα από αριστερά και η μπάλα έφτασε στην άλλη μεριά στον Μούσα. Εκείνος προσποιήθηκε ότι θα κάνει σέντρα, κερδισε κατά κράτος τον Κυριακόπουλο και με άψογο τελείωμα έκανε το 2-1 για την ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός όσο και να προσπάθησε δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αντίθετα, η Φέγενορντ βρήκε και τρίτο γκολ στο 90′ , καθώς έπειτα από το γύρισμα του Σμαλ, ο Λάριν βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Ντραγκόφσκι, κάνοντας το 3-1 για τους Ολλανδούς, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Οι ενδεκάδες:

Φέγενορντ: (Ρόμπιν Φαν Πέρσι) Βελενρόιτερ, Ριντ (Νιουκουπ), Αχμέντζοτζιτς, Σμαλ, Μπος (Ουατανάμπι), Χουάνγκ (Ταργκαλιν), Στέιν, Βαλέντε, Μούσα, Σλίτι (Σάουερ), Ουέντα (Λάριν)

Παναθηναϊκός: (Χρήστος Κόντης) Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (Ταμπόρδα), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ (Πάντοβιτς), Καλάμπρια, Τζούρισιτς (Ζαρουρί), Σφιντέρσκι

Απίστευτο παιχνίδι στην Γαλλία με 7 γκολ ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Λιλ

Δυνατά μπήκε στην αναμέτρηση ο ΠΑΟΚ και μάλιστα οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν πρώτοι την εστία της Λιλ. Πιο συγκεκριμένα, στο 5′ ο Κωνσταντέλιας βγήκε από αριστερά στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, δέχτηκε την πάσα του Ζίβκοβιτς και με ένα ωραίο πλασέ ανάγκασε τον Οζέρ να πέσει στην αριστερή του γωνία και να διώξει την μπάλα δύσκολα σε κόρνερ.

Στο 9′ ο Πάρντο δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Τσιφτσή και το σουτ που επιχείρησε έξω από την περιοχή απομακρύνθηκε δύσκολα σε κόρνερ από τον Έλληνα τερματοφύλακα.

«Πάγωσε» το Λιλ ο ΠΑΟΚ – Ονειρικό πρώτο ημίχρονο ο «δικέφαλος»

Τελικά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που αιφνιδίασε τους Γάλλους. Στο 18′ ο Ζίβκοβιτς έδωσε την μπάλα δίπλα του στον Μεϊτέ, με τον μέσο του ΠΑΟΚ να δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Οζέρ για το 0-1. Μάλιστα, ο Μεϊτέ δεν πανηγύρισε το γκολ που σημείωσε από σεβασμό στην πρώην ομάδα του, στην οποία αγωνίστηκε στο παρελθόν.

Η απόλυτη «παγωμάρα» ήρθε μερικά λεπτά αργότερα. Ο Ζίβκοβιτς βγήκε στην πλάτη της γαλλικής άμυνας, έβαλε σωστά το σώμα του για να προστατέψει την μπάλα και με ένα ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-2 για τον ΠΑΟΚ (23′).

Τα δύο γκολ δεν ήταν αρκετά όμως για τον «δικέφαλο» όπως φάνηκε στην συνέχεια. Στο 42′ ο Τσάλοφ έσπασε ωραία την μπάλα στον αμαρκάριστο Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας διεθνής συνέκλινε προς τα δεξιά και με ένα φανταστικό τελείωμα και έστειλε την μπάλα στην γωνία του Οζέρ για το 0-3, δίνοντας τεράστιο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.

Πίεσε η Λιλ, βρήκε γρήγορα το γκολ

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι άσκησαν πίεση στον ΠΑΟΚ επιδιώκοντας ένα γρήγορο γκολ το οποίο και βρήκαν. Στο 57′ ο Βερντόνκ έκανε το κόρνερ από αριστερά και βρήκε τον αμαρκάριστο Αντρέ, στην «καρδιά» της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο οποίος με κεφαλιά νίκησε τον Τσιφτσή, μειώνοντας σε 1-3.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ιγκαμάνε έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή του «δικέφαλου», το οποίο απομακρύνθηκε σε κόρνερ με μεγάλη δυσκολία από τον Έλληνα τερματοφύλακα. Ο Εμπεμπά βρέθηκε και αυτός αμαρκάριστος, πήρε την κεφαλιά μετά το κόρνερ και ο Τσιφτσής μπλόκαρε εκ νέου την μπάλα με δυσκολία.

Χαμένο πέναλτι ο Ζίφκοβιτς, γκολ δύο λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε τρομερή πίεση από τους παίκτες της Λιλ, οι οποίοι βρήκαν και δεύτερο γκολ με τον Ιγκαμάνε στο 68′. Άμεσα ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία για τέταρτο γκολ, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Ο Ζίβκοβιτς ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του, με τον Οζέρ να πέφτει στην σωστή γωνία και να αποκρούει το πλασέ του Σέρβου.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» όχι μόνο άντεξε στην πίεση της Λιλ, αλλά βρήκε τελικά και τέταρτο γκολ. Ο Ζίβκοβιτς διόρθωσε την αστοχία του από την λευκή βούλα και στο 74′ δέχτηκε την τρομερή πάσα του Ντεσπόντοφ από αριστερά, σκοράροντας με σουτ στην κίνηση για το 2-4.

Απίστευτη πίεση η Λιλ, «κατέβασε ρολά» ο Τσιφτσής

Ωστόσο, ο Ιγκαμάνε δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ο φορ της Λιλ βγήκε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, εκμεταλλεύτηκε την λάθος τοποθέτηση του Κεντζιόρα και με ένα συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στην γωνία του Τσιφτσή, μειώνοντας σε 3-4 (78′).

Στο 85′ ο Τσιφτσής «κατέβασε ρολά» για ακόμα μία φορά, αυτήν την φορά σε σουτ του Εμπεμπά, στον οποίο έφτασε η μπάλα μετά από κόντρα στους παίκτες του ΠΑΟΚ και τον Έλληνα τερματοφύλακα να βάζει σωστά τα χέρια.

Ο ΠΑΟΚ στάθηκε τυχερός στην συνέχεια, καθώς από την σέντρα του Πάρντο, η μπάλα κόντραρε στο κεφάλι του Μπιάνκο και κατέληξε στο κάθετο δοκάρι του Τσιφτσή, με τους αμυντικούς του «δικέφαλου» να απομακρύνουν μακριά.

Σε ένα ματς «θρίλερ» ο Αντρέ σκόραρε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ωστόσο το VAR ενημέρωσε τον διαιτητή της αναμέτρησης για οφσάιντ και έτσι το γκολ των Γάλλων ακυρώθηκε, με τον ΠΑΟΚ να αντέχει και να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό με 3-4.

Οι ενδεκάδες:

Λιλ: (Μπρούνο Τζενέσιο) Οζέρ, Σάντος (Μονιέ), Μαντί, Ενγκόι (Εμπεμπά), Βερντόνκ, Αντρέ, Ραγκουμπέρ (Μπουαντί), Κορέια (Ζιρού), Σαχραουί (Χάραλντσον), Φερνάντεθ-Πάρντο, Ιγκαμάνε

ΠΑΟΚ: (Ρασβάν Λουτσέσκου) Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ