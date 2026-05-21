Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στα Νότια Προάστια της Αθήνας από την έντονη οσμή του αέρα για αρκετές ώρες. Ακολούθησαν δημοσιεύματα που διέσπειραν τον πανικό, ο κάθε δήμος πήρε την δική του πρωτοβουλία, κλείνοντας σχολεία, το δημαρχείο ή κάνοντας έκκληση να παραμείνουν οι πολίτες στα σπίτια με κλειστά παράθυρα, ενώ η ΔΕΣΦΑ έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου…

Από ένα επιμέρους γεγονός δύνανται να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για τον βαθμό ανταπόκρισης της πολιτείας και της κοινωνίας σε έκτακτα γεγονότα που γίνονται όλο και πιο συχνά στην περίοδο της πολύ-κρίσης.

Αυτό που θα γινόταν σ’ ένα οργανωμένο Κράτος, θα ήταν ο συντονισμός υπουργείων Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης με την Περιφέρεια Αττικής για την αποστολή κλιμακίου συλλογής δείγματος αέρα και ανάλυσης του, ώστε να προσδιοριστεί το συστατικό που προκάλεσε την οσμή. Προσδιορίζοντας την χημική ένωση θα ήταν δυνατή η κατεύθυνση της έρευνας για την πηγή που το προκάλεσε π.χ. δίκτυα, κάποιο ενδεχόμενο οδικό ή σιδηροδρομικό ατύχημα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή πλοία. Στα παραπάνω θα προσέθετα το αέριο που δημιουργεί η βιολογική διάσπαση του θαλάσσιου πλαγκτον λόγω κλιματικής κρίσης. Στην συνέχεια θα έπρεπε να αποσταλεί μέσω 112 μήνυμα στους πολίτες ενεργοποιώντας τα πρωτόκολλα προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία Σεβεζο και αναλόγως της επικινδυνότητας της ουσίας.

Από την εξέλιξη του φαινομένου φαίνεται πως δεν υπάρχει πρόβλημα τοξικότητας, ωστόσο το επίπεδο ετοιμότητας σε έκτακτα γεγονότα θα πρέπει να μας προβληματίσει, αφού κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός μαζικού τρομοκρατικού χτυπήματος στη χώρα. Την στιγμή μάλιστα που η εξαγωγή της ισλαμικής τρομοκρατίας είναι ένα ενδεχόμενο στον εν εξελίξει πόλεμο στην Μέση Ανατολή.