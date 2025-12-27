Αγρότες στα μπλόκα και τις γιορτές.

Η κυβέρνηση τους οδηγεί στην ύστατη επιλογή.

Οι αγρότες παίρνουν μια απόφαση με βαρύ πολιτικό και κοινωνικό φορτίο: παραμένουν στα μπλόκα ακόμη και τις ημέρες των γιορτών. Δεν πρόκειται για πράξη εντυπωσιασμού, αλλά για κραυγή απόγνωσης. Όταν άνθρωποι της παραγωγής επιλέγουν να περάσουν τις γιορτές στον δρόμο, μακριά από τις οικογένειές τους, το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο – η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Η επιλογή αυτή αποκαλύπτει το μέγεθος της κρίσης στον πρωτογενή τομέα. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές, οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και η ανασφάλεια για το αύριο έχουν διαλύσει κάθε αίσθηση σταθερότητας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κλονίσει βαθιά την εμπιστοσύνη των αγροτών απέναντι στο κράτος και τους θεσμούς.

Αντί για ουσιαστικές λύσεις, η κυβέρνηση συνεχίζει να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Επιλέγει τον χρόνο ως σύμμαχο, ελπίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα ατονήσουν μέσα στο κλίμα των γιορτών. Όμως οι αγρότες αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Γιατί γι’ αυτούς, οι γιορτές χωρίς εισόδημα και προοπτική δεν έχουν κανένα νόημα.

Η παραμονή στα μπλόκα τις ημέρες των γιορτών αποκτά και έναν έντονο συμβολισμό: είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβερνητική πολιτική έχει σπρώξει την αγροτική κοινωνία στα όριά της. Όταν η πολιτεία απουσιάζει, η αντίδραση γίνεται μονόδρομος.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να προσποιείται ότι δεν βλέπει. Κάθε μέρα που περνά χωρίς αποφάσεις βαθαίνει το ρήγμα. Ο διάλογος χωρίς δεσμεύσεις δεν πείθει, και οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα εξαντλούν την υπομονή.

Οι αγρότες δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη, διαφάνεια και αξιοπρέπεια. Και όσο αυτά δεν διασφαλίζονται, θα παραμένουν εκεί που τους έφερε η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης: στα μπλόκα. Ακόμη και τις γιορτές.