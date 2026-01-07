Το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών SAG-AFTRA ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου τις υποψηφιότητες για τα 32α Actor Awards.
Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, η ήδη πολυβραβευμένη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια Μάχη μετά την Άλλη» κατέρριψε το ρεκόρ με 7 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το «Sinners» με πέντε υποψηφιότητες.
Οι ταινίες «Frankenstein», «Hamnet» και «Marty Supreme» απέσπασαν από τρεις υποψηφιότητες.
Εκτός κούρσας
Όπως επισημαίνει το Variety, εκτός έμειναν η Σίνθια Ερίβο («Wicked: For Good») -παρά την υποψηφιότητα της στις Χρυσές Σφαίρες- και ο Βραζιλιάνος Βάγκνερ Μόουρα («The Secret Agent»), όπως επίσης ο Ντουέιν Τζόνσον («The Smashing Machine») και ο Άνταμ Σάντλερ («Jay Kelly»), καθώς και ολόκληρο το καστ της ταινίας «Sentimental Value», προσθέτοντας ότι από τις φετινές υποψηφιότητες απουσιάζουν όλες οι ξενόγλωσσες ταινίες και ερμηνείες.
Ως προς τις τηλεοπτικές σειρές, στην κορυφή της κούρσας βρίσκεται το «The Studio» με 5 υποψηφιότητες. «Adolescence» και «The White Lotus» από έλαβαν από 4 υποψηφιότητες.
Τα Βραβεία SAG (Screen Actors Guild Awards) τα οποία απονέμονται από το 1995 μπορεί να έχουν μετονομαστεί σε Actor Awards- η αλλαγή ανακοινώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες από το Σωματείο SAG-AFTRA με ισχύ από το 2026- παραμένουν ωστόσο ένας αξιόπιστης δείκτης όσον αφορά την κούρσα των Όσκαρ. Με περισσότερα από 122.000 μέλη του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών να έχουν δικαίωμα ψήφου -το μεγαλύτερο εκλογικό σώμα από οποιαδήποτε άλλη σημαντική διοργάνωση του είδους- τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν επίσης, σε μεγάλο βαθμό την απήχηση ηθοποιών και ερμηνειών στο ευρύ κοινό.
Ποιες ήταν -μέχρι σήμερα- οι ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των SAG; Έξι ταινίες είχαν αποσπάσει από πέντε υποψηφιότητες: «Shakespeare in Love» (1998), «Chicago» (2002), «Doubt» (2008), «The Banshees of Inisherin» (2022), «Everything Everywhere All at Once» (2022) και «Wicked» (2024).
Το Life Achievement Award θα απονεμηθεί εφέτος στον Χάρισον Φορντ για τη συνολική προσφορά του στο σινεμά. «Η αναγνώριση από τους συναδέλφους μου ηθοποιούς σημαίνει πολλά για μένα. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σε κινηματογραφικά πλατό, δουλεύοντας μαζί με απίστευτους ηθοποιούς και συνεργεία, και πάντα ένιωθα ευγνώμων που ήμουν μέλος αυτής της κοινότητας», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός όταν ανακοινώθηκε η απονομή του τιμητικού βραβείου.
Η 32η τελετή απονομής των Actor Awards θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου και θα μεταδοθεί live για τρίτη χρονιά από το Netflix.
Οι υποψηφιότητες
Σινεμά
Α΄ Ανδρικός Ρόλος
Τίμοθι Σαλαμέ
Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Ίθαν Χοκ
Τζέσι Πλέμονς
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Α΄ Γυναικείος Ρόλος
Τζέσι Μπάκλι
Ρόουζ Μπερν
Κέιτ Χάντσον
Τσέις Ινφίνιτι
Έμμα Στόουν
Β΄ Ανδρικός Ρόλος
Μάιλς Κέιτον
Μπενίσιο ντελ Τόρο
Τζέικομπ Ελόρντι
Πολ Μέσκαλ
Σον Πεν
Β΄ Γυναικείος Ρόλος
Αριάνα Γκράντε
Έιμι Μάντιγκαν
Οντέσσα Αζιόν
Γούνμι Μοσάκου
Τεγιάνα Τέιλορ
Καλύτερο Καστ
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Καλύτερο Stunt Ensemble
F1
Frankenstein
Mission: Impossible – The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners
Τηλεόραση
Καλύτερο Καστ σε δραματική σειρά
The Diplomat
Landman
The Pitt
Severance
The White Lotus
Καλύτερο καστ σε κωμική σειρά
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio
Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise
Μπίλι Κράνταπ, The Morning Show
Γουόλτον Γκόγκινς, The White Lotus
Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses
Νόα Γουάιλ, The Pitt
Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Μπριτ Λόουερ , Severance
Πάρκερ Πόσεϊ, The White Lotus
Κέρι Ράσελ, The Diplomat
Ρία Σέιχορν, Pluribus
Έιμι Λου Γουντ, White Lotus
Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Άικ Μπάρινχολτζ, The Studio
Άνταμ Μπρόντι, Nobody Wants This,
Τεντ Ντάνσον, A Man on the Inside
Σεθ Ρόγκεν, The Studio
Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building
Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Κάθριν Χαν, The Studio
Κάθριν Ο’ Χάρα, The Studio
Τζένα Ορτέγα, Wednesday
Τζιν Σμαρτ, Hacks
Κρίστεν Γουίγκ, Palm Royale
Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά
Τζέισον Μπέιτμαν , Black Rabbit
Όουεν Κούπερ, Adolescence
Στίβεν Γκράχαμ, Adolescence
Τσάρλι Χάναμ, Monster: The Ed Gein Story
Μάθιου Ρις, The Beast in Me
Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά
Κλερ Ντέινς, The Beast in Me
Έριν Ντόχερτι, Adolescence
Σάρα Σνουκ All Her Fault
Κριστίν Τρεμάρκο, Adolescence
Μισέλ Ουίλιαμς, Dying for Sex
Καλύτερο Stunt Ensemble
Andor
Landman
The Last of Us
Squid Game
Stranger Things