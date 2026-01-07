Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «Μια Μάχη μετά την Άλλη»

Το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών SAG-AFTRA ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου τις υποψηφιότητες για τα 32α Actor Awards.

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, η ήδη πολυβραβευμένη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια Μάχη μετά την Άλλη» κατέρριψε το ρεκόρ με 7 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το «Sinners» με πέντε υποψηφιότητες.

Οι ταινίες «Frankenstein», «Hamnet» και «Marty Supreme» απέσπασαν από τρεις υποψηφιότητες.

Εκτός κούρσας

Όπως επισημαίνει το Variety, εκτός έμειναν η Σίνθια Ερίβο («Wicked: For Good») -παρά την υποψηφιότητα της στις Χρυσές Σφαίρες- και ο Βραζιλιάνος Βάγκνερ Μόουρα («The Secret Agent»), όπως επίσης ο Ντουέιν Τζόνσον («The Smashing Machine») και ο Άνταμ Σάντλερ («Jay Kelly»), καθώς και ολόκληρο το καστ της ταινίας «Sentimental Value», προσθέτοντας ότι από τις φετινές υποψηφιότητες απουσιάζουν όλες οι ξενόγλωσσες ταινίες και ερμηνείες.

Ως προς τις τηλεοπτικές σειρές, στην κορυφή της κούρσας βρίσκεται το «The Studio» με 5 υποψηφιότητες. «Adolescence» και «The White Lotus» από έλαβαν από 4 υποψηφιότητες.

Τα Βραβεία SAG (Screen Actors Guild Awards) τα οποία απονέμονται από το 1995 μπορεί να έχουν μετονομαστεί σε Actor Awards- η αλλαγή ανακοινώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες από το Σωματείο SAG-AFTRA με ισχύ από το 2026- παραμένουν ωστόσο ένας αξιόπιστης δείκτης όσον αφορά την κούρσα των Όσκαρ. Με περισσότερα από 122.000 μέλη του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών να έχουν δικαίωμα ψήφου -το μεγαλύτερο εκλογικό σώμα από οποιαδήποτε άλλη σημαντική διοργάνωση του είδους- τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν επίσης, σε μεγάλο βαθμό την απήχηση ηθοποιών και ερμηνειών στο ευρύ κοινό.

Ποιες ήταν -μέχρι σήμερα- οι ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των SAG; Έξι ταινίες είχαν αποσπάσει από πέντε υποψηφιότητες: «Shakespeare in Love» (1998), «Chicago» (2002), «Doubt» (2008), «The Banshees of Inisherin» (2022), «Everything Everywhere All at Once» (2022) και «Wicked» (2024).

Το Life Achievement Award θα απονεμηθεί εφέτος στον Χάρισον Φορντ για τη συνολική προσφορά του στο σινεμά. «Η αναγνώριση από τους συναδέλφους μου ηθοποιούς σημαίνει πολλά για μένα. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σε κινηματογραφικά πλατό, δουλεύοντας μαζί με απίστευτους ηθοποιούς και συνεργεία, και πάντα ένιωθα ευγνώμων που ήμουν μέλος αυτής της κοινότητας», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός όταν ανακοινώθηκε η απονομή του τιμητικού βραβείου.

Η 32η τελετή απονομής των Actor Awards θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου και θα μεταδοθεί live για τρίτη χρονιά από το Netflix.

Οι υποψηφιότητες

Σινεμά

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Τίμοθι Σαλαμέ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ίθαν Χοκ

Τζέσι Πλέμονς

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλι

Ρόουζ Μπερν

Κέιτ Χάντσον

Τσέις Ινφίνιτι

Έμμα Στόουν

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Μάιλς Κέιτον

Μπενίσιο ντελ Τόρο

Τζέικομπ Ελόρντι

Πολ Μέσκαλ

Σον Πεν

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Αριάνα Γκράντε

Έιμι Μάντιγκαν

Οντέσσα Αζιόν

Γούνμι Μοσάκου

Τεγιάνα Τέιλορ

Καλύτερο Καστ

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Καλύτερο Stunt Ensemble

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Τηλεόραση

Καλύτερο Καστ σε δραματική σειρά

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Καλύτερο καστ σε κωμική σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio



Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise

Μπίλι Κράνταπ, The Morning Show

Γουόλτον Γκόγκινς, The White Lotus

Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses

Νόα Γουάιλ, The Pitt

Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Μπριτ Λόουερ , Severance

Πάρκερ Πόσεϊ, The White Lotus

Κέρι Ράσελ, The Diplomat

Ρία Σέιχορν, Pluribus

Έιμι Λου Γουντ, White Lotus

Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Άικ Μπάρινχολτζ, The Studio

Άνταμ Μπρόντι, Nobody Wants This,

Τεντ Ντάνσον, A Man on the Inside

Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κάθριν Χαν, The Studio

Κάθριν Ο’ Χάρα, The Studio

Τζένα Ορτέγα, Wednesday

Τζιν Σμαρτ, Hacks

Κρίστεν Γουίγκ, Palm Royale

Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν , Black Rabbit

Όουεν Κούπερ, Adolescence

Στίβεν Γκράχαμ, Adolescence

Τσάρλι Χάναμ, Monster: The Ed Gein Story

Μάθιου Ρις, The Beast in Me

Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Κλερ Ντέινς, The Beast in Me

Έριν Ντόχερτι, Adolescence

Σάρα Σνουκ All Her Fault

Κριστίν Τρεμάρκο, Adolescence

Μισέλ Ουίλιαμς, Dying for Sex

Καλύτερο Stunt Ensemble

Andor

Landman

The Last of Us

Squid Game

Stranger Things

