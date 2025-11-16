Πολλά αντικείμενα και ενθύμια από την προσωπική συλλογή του Άλαν Ρίκμαν πρόκειται να τεθούν σε δημοπρασία, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων από τις ταινίες «Die Hard» και «Harry Potter».

Η Propstore, εταιρεία δημοπρασιών με έδρα το Λος Άντζελες και το Λονδίνο ειδικεύεται σε αντικείμενα της ψυχαγωγικής βιομηχανίας και οργανώνει μια τριήμερη πώληση κατά τη διάρκεια της οποίας, πολλά αντικείμενα του σπουδαίου ηθοποιού θα είναι διαθέσιμα.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της δημοπρασίας, ο Ρίκμαν, ο οποίος απεβίωσε το 2016, είχε τη συνήθεια να φυλάσσει τα σενάρια και άλλα σχετικά αντικείμενα σε πλαστικά κουτιά, ξεχωριστά για κάθε ταινία. Το πιο πολύτιμο αντικείμενο, εκτιμώμενης αξίας 30.000 με 60.000 λίρες (περίπου 33.000 με 67.000 ευρώ) φαίνεται να είναι η συλλογή του Ρίκμαν από το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, στη ταινία του 1988 «Die Hard», όπου υποδύθηκε τον Γερμανό τρομοκράτη Hans Gruber με μεγάλη επιτυχία.

Η συλλογή περιλαμβάνει ένα σενάριο με πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων και εναλλακτικών προτάσεων διαλόγου του Ρίκμαν, ένα call sheet (ημερήσιο πρόγραμμα γυρισμάτων), δελτία τύπου και την πρόσκληση του Ρίκμαν για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο. Επίσης, προς πώληση σε ξεχωριστό πακέτο είναι ένα prop χαρτονόμισμα των 100.000 δολαρίων από την ίδια ταινία, εκτιμώμενης αξίας 1.000 με 2.000 λίρες (έως 2.300 ευρώ περίπου).

Ο Ρίκμαν παραμένει ίσως περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Severus Snape στη σειρά ταινιών «Harry Potter», έναν ρόλο που επανέλαβε για τουλάχιστον δέκα χρόνια, με αρκετά ενθύμια από εκείνη την περίοδο, να είναι προς πώληση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μια χρυσό ρολόι τσέπης, το οποίο δόθηκε στα μέλη του καστ και σε συνεργάτες της ταινίας «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», η προσωπική του συλλογή με όλα τα μυθιστορήματα «Harry Potter», μια φιγούρα του Snape στην συσκευασία της και ένα χειρόγραφο σημείωμα για τον ίδιο από τον ηθοποιό Ρούπερτ Γκριντ, ο οποίος υποδύθηκε τον Ron Weasley, όλα με εκτιμώμενη αξία από 500 μέχρι 4.000 λίρες (560 μέχρι 4.500 ευρώ).

Στην δημοπρασία συγκαταλέγεται επίσης και ένα κουτί με αντικείμενα από τη ταινία «Truly Madly Deeply» του 1989. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται σελίδες σεναρίου με σημειώσεις, οδηγίες για το πώς να παίζει τσέλο -ένα βασικό στοιχείο του ήρωα που υποδύθηκε-, και ευχαριστήρια επιστολή από τον σκηνοθέτη της ταινίας, Άντονι Μινγκέλα. Ένα σενάριο από το «Robin Hood: Prince of Thieves» (1991), στο οποίο ο Ρίκμαν υποδύθηκε έναν ακόμη αξέχαστο κακοποιό, αποτελεί επίσης ένα πολύτιμο αντικείμενο, με εκτιμώμενη αξία τις 10.000 με 20.000 λίρες (περίπου 11.000 με 22.000 ευρώ).

Για όσους ενδιαφέρονται για τις λιγότερο γνωστές πτυχές της καριέρας του Ρίκμαν, ενδιαφέρον παρουσιάζουν αντικείμενα από την κωμωδία του 1999 «Dogma», σε σκηνοθεσία Κέβιν Σμιθ, το σενάριο και clapboard από το «The Winter Guest», την πρώτη ταινία που σκηνοθέτησε ο ίδιος, καθώς και σημειώσεις παραγωγής και storyboards από τη δεύτερη και τελευταία σκηνοθετική του απόπειρα, «A Little Chaos».

Η δημοπρασία αντικειμένων της Propstore θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο αλλά και διαδικτυακά, από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Guardian

