Ανανεώνεται για τέταρτη συνεχόμενη τριετία η θητεία του Γιώργου Κουμεντάκη στην καλλιτεχνική διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα.

Ο Γιώργος Κουμεντάκης, ο οποίος ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της ΕΛΣ το 2017, έχει συμπληρώσει εννέα χρόνια στη θέση αυτή και είναι ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής στην 85χρονη ιστορία του Οργανισμού στον οποίο ανατίθεται τέταρτη συνεχόμενη θητεία. Η νέα θητεία ξεκινά στις 13 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 12 Ιανουαρίου 2029.

Advertisement

Advertisement

Ο Γιώργος Κουμεντάκης σημειώνει με αφορμή την ανανέωση της θητείας του:

«Έχοντας ολοκληρώσει τρεις θητείες στην Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αισθάνομαι εξαιρετική τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη για την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την τέταρτη ανανέωση της θητείας μου έως το 2029. Όταν ανέλαβα την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της ΕΛΣ το 2017, ανοίγονταν μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις αλλά και σπάνιες ευκαιρίες για το μοναδικό λυρικό θέατρο της Ελλάδας, το οποίο μόλις είχε μπει στη νέα εποχή του με τη μετεγκατάστασή του στο ΚΠΙΣΝ. Σήμερα, εννέα χρόνια αργότερα, αισθάνομαι υπερήφανος για όλα όσα επιτύχαμε με σκληρή δουλειά, ομαδικό πνεύμα, αφοσίωση, στοχοπροσήλωση: για τα δεκάδες νέα έργα που συνέθεσαν Έλληνες συνθέτες μετά από ανάθεση της ΕΛΣ, για τις νέες παραγωγές που παρουσιάσαμε, για τη μεγάλη ανάπτυξη του κοινού μας, για την αναγνωρισιμότητα της καλλιτεχνικής μας ταυτότητας στο εξωτερικό, για τις συμπαραγωγές και συνεργασίες με ευρωπαϊκά και αμερικανικά λυρικά θέατρα, για τις περιοδείες των έργων μας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αυστραλία, Αμερική, για τη μετάδοση δεκάδων παραστάσεών μας σε όλο τον κόσμο μέσω της GNO TV, για τη σπουδαία ανάπτυξη της Εναλλακτικής μας Σκηνής, για το μοναδικό αποτύπωμα που άφησαν τα εκατοντάδες εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματά μας σε όλη την Ελλάδα, για τους νέους καλλιτέχνες που στηρίξαμε, για τα διαδικτυακά μας φεστιβάλ, για τα τρία Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, αλλά και για τη μεγάλης κλίμακας διοργάνωση του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού “Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός”, επί πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Στην αυγή του 2026, νέα δεδομένα ανοίγονται μπροστά μας, τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε διαχειριστικό-διοικητικό επίπεδο. Όμως με τη σταθερή, διαχρονική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και προσωπικά της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αισθανόμαστε ότι ο Οργανισμός μας προχωράει προς το μέλλον με ασφάλεια και σταθερότητα.

Παράλληλα, με τη στήριξη των δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την εμπιστοσύνη του ίδιου του Προέδρου του Ανδρέα Δρακόπουλου, έχουμε την ευκαιρία να εξελίσσουμε σταθερά την καλλιτεχνική μας ταυτότητα και να κάνουμε μεγάλα βήματα στην καλλιτεχνική μας εξωστρέφεια. Η στήριξη των ιδιωτών χορηγών μας, με τους οποίους έχουμε μακροχρόνιες συνεργασίες, διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των παραγωγών μας.

Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους από καρδιάς για την εμπιστοσύνη.

Για τις εμπειρίες που μοιραζόμαστε καθημερινά, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων, για την εμπνευσμένη υλοποίηση του καλλιτεχνικού οράματος, ευχαριστώ την εξαιρετική ομάδα των συνεργατών μου, αλλά και το σύνολο του καλλιτεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Για την ουσιαστική στήριξη στο έργο μου, ευχαριστώ τον Πρόεδρο Χαρίτωνα Σταυρόπουλο και τα Μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

Πάνω από όλα χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κοινό των χιλιάδων Ελλήνων και ξένων θεατών που επιβραβεύει και κρίνει το έργο μας».