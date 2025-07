Ένας απανθρακωμένος πάπυρος που ανακτήθηκε από ρωμαϊκή έπαυλη, θαμμένη κάτω από ηφαιστειακή τέφρα έπειτα από την έκρηξη του Βεζούβιου πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια, ταυτοποιήθηκε ως έργο ενός σπουδαίου αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου.

Οι ερευνητές αποκάλυψαν τον τίτλο και τον συγγραφέα του παπύρου του Ερκολάνο, χάρη σε σάρωση με ακτίνες Χ που «ξετύλιξε» ψηφιακά τα φύλλα. Πρόκειται για μια επιστημονική μέθοδο που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά για την εξαγωγή τέτοιων, ιστορικά καθοριστικών, πληροφοριών.

Τα ίχνη του μελανιού που αποτυπώθηκαν στις εικόνες των ακτίνων Χ αποκάλυψαν ότι το κείμενο αποτελεί μέρος ενός πολύτομου έργου, του «Περί Κακίας», το οποίο έγραψε ο Επικούρειος φιλόσοφος Φιλόδημος τον 1ο αιώνα π.Χ. Ο συγκεκριμένος πάπυρος είναι ένας από τους τρεις από το Ερκολάνο που φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη Bodleian της Οξφόρδης.

«Είναι ο πρώτος πάπυρος στον οποίο το μελάνι ήταν ορατό μέσω σάρωσης», εξηγεί ο δρ Μάικλ ΜακΌσκερ, παπυρολόγος στο University College London, που συνεργάζεται με ερευνητές στην Οξφόρδη για τη μελέτη του κειμένου. «Δεν γνωρίζαμε καν αν υπήρχε γραφή πάνω του».

Ο πάπυρος είναι ένας από τους εκατοντάδες που βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη μιας πολυτελούς ρωμαϊκής έπαυλης, η οποία πιθανολογείται ότι ανήκε στον πεθερό του Ιουλίου Καίσαρα. Η έπαυλη θάφτηκε κάτω από τόνους τέφρας και ελαφρόπετρας όταν το Ερκολάνο, όπως και η Πομπηία, καταστράφηκαν από την έκρηξη του 79 μ.Χ.

