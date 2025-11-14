Στην προστασία και αποκατάσταση της γέφυρας πρόσβασης στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας, καθώς και στη στερέωση του δυτικού αναλήμματος (controscarpa) προχωρεί το υπουργείο Πολιτισμού.

Το έργο αποκατάστασης της γέφυρας υλοποιείται βάσει ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής, στατικής και γεωτεχνικής μελέτης, η οποία εκπονήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, διά της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Και αυτή η παρέμβαση περιλαμβάνεται στο Διαχειριστικό Στρατηγικό Σχέδιο για την προστασία και ανάδειξη των οχυρωματικών συστημάτων της Κέρκυρας, το οποίο εκπόνησε το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 2022.

Άποψη του Φρουρίου και της υγρής τάφρου

Σύμφωνα το ΥΠΠΟ, τα πρώτα έργα που υπέδειξε το στρατηγικό σχέδιο, όπως η αποκατάσταση του προμαχώνα των Επτά Ανέμων και η στερέωση των βραχωδών πρανών, στο Παλαιό Φρούριο, ολοκληρώνονται, εντός του 2025, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. «Η αποκατάσταση της γέφυρας πρόσβασης στο Παλαιό Φρούριο αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΠΠΟ, μαζί με την αποκατάσταση των επικινδύνων τμημάτων του τείχους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ, υλοποιείται από πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», του ΕΣΠΑ 2021–2027.

«Τα Φρούρια της Κέρκυρας αποτελούν εμβληματικό οχυρωματικό σύνολο και τμήμα της Παλιάς Πόλης, ενταγμένης, από το 2007, στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Και πρόσθεσε: «Η γέφυρα του Παλαιού Φρουρίου είναι η μοναδική πρόσβαση στο εσωτερικό του μνημείου. Εξυπηρετεί πεζούς και τροχοφόρα, που καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρεσιών και των φορέων που φιλοξενούνται στο Φρούριο, όπως το Ιστορικό Αρχείο, η Δημόσια Βιβλιοθήκη, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, το αναψυκτήριο του ΟΔΑΠ, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος. Η παθολογία της γέφυρας και του αντικρημνού είχε αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο, από το 2022, Διαχειριστικό Στρατηγικό Σχέδιο για το οχυρωματικό συγκρότημα. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, προτάθηκε η εκπόνηση μελέτης για τη συνολική αποκατάσταση της γέφυρας και την ανάδειξη του αντικρημνού. Κατά την πρόσφατη αυτοψία μας διαπιστώσαμε την αναγκαιότητα αποκατάστασης της γέφυρας και του αντικρημνού ως άμεση προτεραιότητα, μετά και την απομάκρυνση των πρόχειρων κατασκευών, από την υγρή τάφρο. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της γέφυρας και θα αναδειχθεί αισθητικά η πρόσβαση στο εμβληματικό Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας».

Άποψη του Παλαιού Φρουρίου και της γέφυρας από ψηλά

Το Παλαιό Φρούριο δεσπόζει σε βραχώδη χερσόνησο στο ανατολικό άκρο της Παλιάς Πόλης. Η γέφυρα, που ενώνει τον δυτικό αντικρημνό (controscarpa) με τον ανατολικό κρημνό (scarpa) και την κεντρική πύλη (Porta Maggiore), είναι τοποθετημένη πάνω από την υγρή τάφρο (fossa).

Αρχικά, κατασκευάστηκε από τους Ενετούς, τον 16ο αιώνα, μετά τη μετατροπή της χερσονήσου σε τεχνητό νησί, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των οχυρώσεων. Η υφιστάμενη γέφυρα στηρίζεται σε έξι λιθόκτιστα βάθρα, με κατάστρωμα σύμμεικτης μεταλλικής κατασκευής. Ωστόσο, η πολυετής έκθεση σε διαβρωτικό περιβάλλον και η ανεπαρκής συντήρηση οδηγησαν σε σοβαρές φθορές στον μεταλλικό φορέα και τον οπλισμό του σκυροδέματος.

Άποψη της γέφυρας και της εισόδου στο Φρούριο

Το έργο της αποκατάστασης προβλέπει:

1. Την ανακατασκευή του καταστρώματος με νέο μεταλλικό φορέα, ελαφρύτερο και αισθητικά βελτιωμένο, με ενσωματωμένες υποδομές Η/Μ και αποχέτευσης,

2. Τη στερέωση και συντήρηση των βάθρων, με στόχο τη μακροχρόνια αντοχή της κατασκευής,

3. Την αφαίρεση ασύμβατων κατασκευών στη ζώνη της τάφρου, όπως τα πλατύσκαλα και τα νεότερα δάπεδα σκυροδέματος,

4. Τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του αντικρημνού, συμπλήρωση της τοιχοποιίας, όπου απαιτείται και κατασκευή καναλιού απορροής όμβριων υδάτων,

5. Την αναδιαμόρφωση της κλίμακας καθόδου προς την τάφρο, με εργονομικά και ιστορικά συμβατές διαστάσεις.