Δεν είναι τα Γιάννενα, δεν είναι η Άρτα, δεν είναι καν η Πάτρα. Η πόλη που δέχεται τις περισσότερες βροχές στην Ελλάδα είναι έξω από τη λίστα των φαβορί, ωστόσο οι κάτοικοί της είναι συνηθισμένοι πλέον και μάλλον μπορούν να το επιβεβαιώσουν.

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρότινος, τα Γιάννενα είχαν την φήμη ως μία από τις περιοχές με την περισσότερη υγρασία και αρκετοί είχαν στο μυαλό τους ότι εκεί πέφτει η περισσότερη βροχή μέσα σε ένα χρόνο.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα μηνιαία κλιματικά δεδομένα ανά μήνα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η πόλη της Κέρκυρας είναι αυτή που δέχεται τις περισσότερες βροχές ετησίως και οι πιο βροχεροί μήνες είναι οι Ιανουάριος, Μάρτιος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος.

Στην δεύτερη θέση της σχετικής λίστας εντοπίζουμε την Άρτα με δύο μήνες βροχής και αθροιστικά 206,7 mm υετού. Ακολουθούν τα Ιωάννινα με δύο μήνες και αθροιστικά 111 mm και η Φλώρινα με δύο μήνες και αθροιστικά 64,5 mm.

Ιανουάριος: Κέρκυρα 137 mm – 14 ημέρες



Φεβρουάριος: Άρτα 135 mm – 11 ημέρες



Μάρτιος: Κέρκυρα 98 mm 15 ημέρες



Απρίλιος: Άρτα 82 mm – 10 ημέρες



Μάιος: Ιωάννινα 69 mm -11 ήμερες



Ιούνιος: Ιωάννινα 44 mm – 7 ημέρες



Ιούλιος: Φλώρινα 34 mm – 6 ημέρες



Αύγουστος Φλώρινα 31 mm – 6 ήμερες



Σεπτέμβριος Κέρκυρα 81 mm – 7 ήμερες



Οκτώβριος Κέρκυρα 138 mm -12 ήμερες



Νοέμβριος Κέρκυρα 187 mm – 16 ήμερες



Δεκέμβριος Κέρκυρα 186 mm – 18 ήμερες

Περισσότερα στοιχεία εδώ