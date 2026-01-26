Από το μεσημέρι της Δευτέρας, η Αττική δέχεται νέο κύμα βροχών, μόλις λίγες ώρες μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που είχε δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με το Meteo, Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 26/01 σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, μεγάλος αριθμός καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων οι 5.644 πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα. Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01.

Σε ότι αφορά τα αθροιστικά ύψη υετού, και σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτά ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά στην Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 114 χιλιοστά).

Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01.

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε Σέρρες, Κιλκίς και Χαλκιδική λόγω έντονης βροχόπτωσης

Σε ισχύ τέθηκε διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου των Σερρών, του Κιλκίς και της Χαλκιδικής, λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωση η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Ευζώνων – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Πολυκάστρου (συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου με Πάικου). Εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν τελικό προορισμό τα χωριά Λιμνότοπο, Άσπρο και Αξιοχώρι).

Στις Σέρρες, στην επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου, για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Ανάσχεση των βαρέων οχημάτων θα πραγματοποιείται στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου με επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Χαρωπού.

Επίσης, στην «κοιλάδα» Σιδηροκάστρου μεταξύ γέφυρας Σταυρού και γέφυρας Βαροσίου, για όλα τα οχήματα και τους πεζούς. Η ανάσχεση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται πριν από τις γέφυρες.

Στη Χαλκιδική διακόπηκε η κυκλοφορία στη δημοτική οδό Ορμύλιας- Βατοπεδίου και στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Ορμύλιας-Βραστάμων.

Τριπλό κύμα κακοκαιρίας «βλέπει» ο Τσατραφύλλιας – Πού θα «χτυπήσει»

Για τριπλό κύμα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, με το πρώτο από αυτά να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς τα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικά, επηρεάζοντας μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, «τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο -Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα στραφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά.

Αττική : Χωρίς ιδιαίτερες βροχές ( περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με “μαλακό” καιρό.»

Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία για λήψη μέτρων λόγω της κακοκαιρίας

Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι οι φορείς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχοντας ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων που από το πρωί είναι σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.