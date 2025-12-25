Στην Καλιφόρνια, οι αρχές κήρυξαν χθες Τετάρτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Λος Άντζελες και κοινότητες στο νότιο τμήμα της πολιτείας, εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών που ήγειραν ανησυχίες για εξαιρετικά επικίνδυνες πλημμύρες παραμονή κι ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πελώριος διάδρομος βροχών, στον οποίο μετεωρολόγοι αναφέρονται με τον όρο «ατμοσφαιρικό ποτάμι», μεταφέρει ατμοποιημένο νερό από τους τροπικούς που αναμένεται να διασχίσει την Καλιφόρνια ως τέλος της εβδομάδας. Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

«Αναμένονται ξαφνικές και γενικευμένες πλημμύρες», τόνισε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο ακραίων καιρικών φαινομένων χθες, υπογραμμίζοντας πως «ζωές», καθώς και ιδιωτική και δημόσια περιουσία, «βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο».

Το νότιο τμήμα της πολιτείας, όπου προβλέπονταν κατακρημνίσεις που υπό κανονικές συνθήκες γίνονται σε μήνες, τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού ως το πρωί σήμερα (τοπική ώρα).

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε μέσω X ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία του Λος Άντζελες και σε άλλες πέντε, κυρίως στο νότιο τμήμα της πολιτείας του.

Στους δρόμους του Λος Άντζελες, όσοι άργησαν έκαναν τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές τους αψηφώντας την κακοκαιρία.

«Αποφασίσαμε να μείνουμε σπίτι. Λάβαμε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις και δεν μου φαίνεται πολύ ασφαλές. Δεν θέλω να οδηγήσω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζιμ Λιούις, εξηγώντας γιατί δεν θα πάει οικογενειακώς στα ξαδέρφια του αυτά τα Χριστούγεννα όπως σχεδίαζε.

Χθες το πρωί, ήδη πεσμένα δέντρα είχαν κλείσει δρόμους και χιλιάδες άνθρωποι δεν είχαν ρεύμα στο Λος Άντζελες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε προχθές Τρίτη πως κάτοικοι σε πάνω από 200 νοικοκυριά έλαβαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης και ότι σε τεράστιους τομείς της πόλης ο κόσμος προειδοποιήθηκε να είναι έτοιμος να απομακρυνθεί εσπευσμένα.

Η παραθαλάσσια πόλη Σάντα Μόνικα και η λεκάνη του Λος Άντζελες θεωρούνται οι περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Οι βροχές εντάθηκαν χθες το πρωί και εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για ανεμοστρόβιλο σε τρεις κοινότητες της κομητείας Λος Άντζελες, προτού αρθεί.

Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Κάποια ήδη άρχισαν να υποδέχονται κόσμο, ανέφερε η εφημερίδα Los Angeles Times.

Στα ακριβά προάστια Πασίφικ Παλισέιντς και Μάλιμπου, που είχαν ρημάξει σαρωτικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, έχει δοθεί εντολή για αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις εκτιμάται πως μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις.

Ποτάμια και ρέματα υπάρχει ενδεχόμενο να υπερχειλίσουν και οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφύγουν να οδηγούν σε προάστια που πλήττονται στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, όπου οι περισσότεροι από τους 3,9 εκατ. κατοίκους μετακινούνται με αυτοκίνητα.

Οι αρχές εξήγησαν πως υπάρχει κίνδυνος δρόμοι να πλημμυρίσουν ή να καταλήξουν σε αυτούς συντρίμμια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Los Angeles Times, οδικοί άξονες αντιμετώπισαν χθες μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν, κάτι που χειροτέρεψε την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Αναμενόταν εξάλλου χιονόπτωση ως αύριο Παρασκευή στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα — ήδη έπεσαν τριάντα εκατοστά χιονιού αυτή την εβδομάδα.

Η καταιγίδα αναμενόταν να συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους με ριπές ταχύτητας ως και 80 χιλιομέτρων την ώρα σ’ όλη την πολιτεία.

Ορισμένες συνοικίες και προάστια του Λος Άντζελες δεν έχουν συνέλθει ακόμη από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 31 ανθρώπους και είχαν καταστρέψει πάνω από 16.000 κτίρια.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP