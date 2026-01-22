Βροχή αυτήν την ώρα στην Αθήνα με χαλαζόπτωση στα Νότια Προάστια.

H δυνατή βροχή ξεκίνησε περίπου στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης, κάτι για το οποίο είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι.

Σύμφωνα με αναφορές, βρέχει με μεγάλη ένταση σε Πειραιά, Νίκαια, Κερατσίνι, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Ηλιούπολη, Ζωγράφου, Άλιμο, κέντρο Αθήνας, μεταξύ άλλων.

Αν και τα φαινόμενα είναι σαφώς πιο ήπια σε σύγκριση με τη σφοδρότητα της χθεσινής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, η προσοχή των αρχών και των πολιτών παραμένει τεταμένη.

Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, τα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει.