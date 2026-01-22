Μπορεί το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας να έχει υποχωρήσει, ωστόσο ο καιρός θα χαλάσει από απόψε (22/01/26) πάλι στην Αττική με τους μετεωρολόγους να εφιστούν την προσοχή καθώς ήδη το δίκτυο είναι επιβαρυμένο.

Η μετεωρολόγος του Ertnews, Νικολέττα Ζιακοπούλου παρομοίασε τον αντίκτυπο της χθεσινής (21/01/26) κακοκαιρίας με μια «Μάνδρα μικρής κλίμακας» καθώς το περασμά της άφησε πίσω ανυπολόγιστες καταστροφές και κυρίως 2 νεκρούς.

Σε πολλές περιοχές έριξε τόσο νερό όσο πέφτει σε διάστημα μισού χρόνου και είναι ενδεικτικό ότι σε αρκετές περιοχές της Αττικής έπεσαν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Στο μεταξύ, συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (22/1) με φόντο την ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος , οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες .

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Πότε θα βρέξει στην Αττική

Στη σημερινή της πρόγνωση η ΕΜΥ, προβλέπει κάποιες βροχές και καταιγίδες στην Αττική εκ νέου από τις απογευματινές ώρες οι οποίες θα κρατήσουν έως τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το windy, ισχυρές καταιγίδες θα πέσουν από τα ξημερώματα κυρίως σε περιοχές όπως το Πικέρμι, η Ραφήνα, η Παιανία κτλ.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας στο windy: