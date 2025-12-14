Τη ζωή του έχασε ένας 55χρονος το πρωί της Κυριακής (14/12), ενώ εκτελούσε εργασίες σε οικοδομή στην περιοχή της Ρόδας, στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο enimerosi, το περιστατικό συνέβη στον παράλληλο δρόμο Ρόδας – Σιδαρίου. Ο 55χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.