Στην Κέρκυρα βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης η Φωτεινή Πετρογιάννη μαζί με τον σκηνοθέτη σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, και τον γιο τους Δημήτρη- Μάριο που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Η συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναχώρησε οδικώς με την οικογένειά της αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, ενώ ο πρώτος θα κάνει Ανάσταση στην Τήνο μαζί με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον γιο της.

«Όταν μου έδωσε τον γιο μας ο μαιευτήρας, ήμουν γλυκά σοκαρισμένη» είχε παραδεχτεί η Φωτεινή Πετρογιάννη αμέσως μετά τον τοκετό. «Ενώ το κουβαλάς 9 μήνες, έχεις όλα τα συναισθήματα, όταν το βλέπεις, καταλαβαίνεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Νομίζω ότι σε καμία άλλη στιγμή της εγκυμοσύνης δε μπορείς να καταλάβεις τι σε περιμένει με το που δεις το παιδί σου να έρχεται στον κόσμο. Γενικώς εγώ ήμουν πολύ ψύχραιμη στην εγκυμοσύνη, πολύ χαλαρή και όταν είδα τον γιο μου, σοκαρίστηκα. Νομίζω άρχισε κάτι που δεν ήξερα ότι το είχα μέσα μου».

Η Φωτεινή Πετρογιάννη με τον γιο της και τον σκύλο τους στην πλατεία Λιστόν.

Φωτεινή Πετρογιάννη: «Αισθάνομαι πολύ ευλογημένη»

«Είναι μαγικό δεν μπορώ να το περιγράψω. Αισθάνομαι ευλογημένη» είχε εξομολογηθεί όταν βίωσε το θαύμα της μητρότητας. «Το θέλαμε πάρα πολύ. Δεν ταλαιπωρηθήκαμε για να έρθει ο γιος μας για να είμαι δίκαιη. Ήμασταν πολύ τυχεροί, μας ήρθε πολύ όμορφα σε ένα πολύ καλό timing. Είμαι πολύ συγκινημένη και νιώθω ευλογημένη που τα καταφέραμε. Είμαι και κοντά στα 40, έχω αντιμετωπίσει γυναικολογικά θέματα όπου υπήρχε μεγάλος βαθμός δυσκολίας και αισθάνομαι πολύ ευλογημένη».

Ο σύζυγος της Φωτεινής Πετρογιάννης, Μιχάλης Ρουμπής.

Πατέρας και γιος στην παλιά πόλη της Κέρκυρας.