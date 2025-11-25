«Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα», σε πρωτότυπη μουσική Στέφανου Κορκολή και κείμενα Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Με τους ΖAF, Γιώργο Νινιό, Εβελίνα Παπούλια και Ζερόμ Καλούτα.

Σε ένα λαμπερό Χριστουγεννιάτικο ταξίδι, γεμάτο τέχνη, συγκίνηση και μαγεία, από τις 16 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις πρώτες μέρες του νέου χρόνου, μας προσκαλεί κι εφέτος το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Οι θησαυροί του μπαρόκ και της θρησκευτικής μουσικής

Advertisement

Advertisement

Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκινά με τη σπάνια παρουσίαση του Χριστουγεννιάτικου Ορατορίου του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (16.12), από το ιστορικό σύνολο Les Arts Florissants (Λεζ Αρτ Φλορισάντ), υπό τη διεύθυνση του σκωτσέζου ειδήμονα της παλιάς μουσικής Πολ Άγκνιου, και με τη συμμετοχή κορυφαίων σολίστ του ευρωπαϊκού μπαρόκ.

Στις 28.12, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, σε όργανα εποχής, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Εσπερινό της Υπεραγίας Θεοτόκου του Claudio Monteverdi (Κλάουντιο Μόντεβέρντι), υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς διακεκριμένου Εμιλιάνο Γκονζάλες Τόρο.

Μιούζικαλ, Καραγκιόζης και μαγικά ταξίδια για όλη την οικογένεια

Το πρόγραμμα για παιδιά και οικογένειες έχει φέτος ξεχωριστή λάμψη:

Ο Ηλίας Καρελλάς και ο θίασός του μάς ταξιδεύουν στην Κούβα μέσα από μια πολυπολιτισμική περιπέτεια Θεάτρου Σκιών: Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Κούβα (19.12–5.1). Παραδοσιακοί ήρωες, κουβανέζικα κρουστά και ακροβατικά τσίρκου σε ένα εορταστικό υπερθέαμα.

Από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, το ολοκαίνουργιο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα», σε πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή και κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, με αγαπημένους πρωταγωνιστές όπως ο ΖAF, ο Γιώργος Νινιός, η Εβελίνα Παπούλια και ο Ζερόμ Καλούτα, υπόσχεται μια θεαματική παράσταση γεμάτη φως, ρυθμό, κέφι και παραμυθένιες ανατροπές.

Advertisement

Χριστουγεννιάτικο ρεσιτάλ με εκκλησιαστικό όργανο

Στις 21 Δεκεμβρίου, η Ουρανία Γκάσιου και η Ελένη Κεβεντσίδου, δύο σπουδαίες οργανίστριες με διεθνή αναγνώριση, αποτίνουν φόρο τιμής στον αείμνηστο δάσκαλό τους Νίκολας Κύναστον με το ρεσιτάλ «2 Οργανίστες – 4 Χέρια». Ένα σπάνιο ρεπερτόριο για εκκλησιαστικό όργανο, που περιλαμβάνει Μπαχ, Ρέγκερ, Τσαϊκόφσκι, Ζονγκέν, αλλά και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Γιορτινό γκαλά και… γύρος του κόσμου

Advertisement

Στις 30.12, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον Αλέξανδρο Μυράτ μάς προσκαλεί στο εορταστικό γκαλά της χρονιάς: Ένας γύρος του κόσμου σε 80 (και κάτι) λεπτά. Από το «I Got Rhythm» του Gershwin έως το «Gabriel’s Oboe» του Morricone, από τα βαλς του Hisaishi και του Shostakovich έως αφροαμερικανικούς ρυθμούς, λατινοαμερικάνικα φινάλε και απρόσμενες εκπλήξεις, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη μουσική πολυφωνία του πλανήτη σε μια εντυπωσιακή εορταστική εμπειρία.

Πρωτοχρονιά με άρωμα Βιέννης

Στις 4.1.2026, η χρονιά ξεκινάει με τις υπέροχες μελωδίες της Βιέννης και τα αγαπημένα βαλς της οικογένειας Στράους από την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Διονύση Γραμμένου.

Advertisement

Γιορτή για όλους στο Φουαγιέ των Μουσών… και στο Παγοδρόμιο

Tο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στήνει και φέτος την καθιερωμένη μουσική γιορτή του στο Φουαγιέ Μουσών με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας δωρεάν συναυλίες στους μικρούς, αλλά και τους λιγότερο μικρούς φίλους του.

Από τις 14 έως τις 29 Δεκεμβρίου,στη γιορτινή σκηνή του Φουαγιέ, νεανικά χορωδιακά σχήματα και ανερχόμενα μουσικά συγκροτήματα ωδείων και μουσικών σχολείων της Αττικής θα παρουσιάσουν αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και υπέροχες μελωδίες στο πνεύμα των ημερών.

Advertisement

Και λίγο πιο δίπλα, το μεγαλύτερο παγοδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας σας περιμένει! Καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αρχάριοι και προχωρημένοι μπορούν να απολαύσουν μοναδικές στιγμές στον πάγο, να διασκεδάσουν και να παρασυρθούν από το κλίμα των ημερών. Είτε έρθετε για να πατινάρετε είτε για να ακούσετε μουσική, η εμπειρία είναι μία: γιορτινή, χαρούμενη και ανοιχτή για όλους.

Advertisement

Εκδηλώσεις στο Φουαγιέ των Μουσών

20/12/2025: Χορωδία Polyphonica

21/12/2025: Jazz sharp # 9 – συγκρότημα jazz του μουσικού σχολείου Αλίμου

Advertisement

27/12/2025: Παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια Χορωδία Νεανικής Εστίας Αγίας Παρασκευής

28/12/2025: «Βοσπορίτικο» βυζαντινό παραδοσιακό σύνολο του μουσικού σχολείου Πειραιά.

Info

Η προπώληση έχει αρχίσει.

Eισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr