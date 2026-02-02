Ήταν από τις πιο αναμενόμενες παραστάσεις στην έναρξη της χρονιάς και η προσδοκία επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο: Η πανελλήνια πρώτη της οπερέτας «Candide» του θρυλικού μαέστρου και συνθέτη Leonard Bernstein, από την Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, γέμισε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου την Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό sold out με 1.800 θεατές.

Το φινάλε της παράστασης ακολούθησε παρατεταμένο χειροκρότημα και επευφημίες, με συνεχόμενα «μπράβο», ένδειξη της αναγνώρισης του κοινού για το υψηλού επιπέδου μουσικό και σκηνικό αποτέλεσμα που απόλαυσε επί 150 λεπτά.

Φωτογραφίες Χάρης Ακριβιάδης

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στις ερμηνείες των σολίστ –Γιάννης Καλύβας (Καντίντ), Δανάη Κοντόρα (Κυνεγκόντ), Χάρης Ανδριανός (Δρ Πάνγλωττος), Νάντια Κοντογεώργη (Γηραιά Κυρία), Μυρσίνη Μαργαρίτη (Πακέτ), Γιώργος Ιατρού (Μαξιμίλιαν / Καπετάνιος) και Χρήστος Κεχρής-, ενώ εξαιρετική ήταν και η συμβολή της Χορωδίας Δωματίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου καθώς και των συντελεστών, με τα κοστούμια της Γιωργίνας Γερμανού και τους φωτισμούς της Στέλλας Κάλτσου να ενισχύουν ουσιαστικά την ατμόσφαιρα και τον σκηνικό ρυθμό της παράστασης.

Η ευρηματική σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Πέτρου ανέδειξε με φρεσκάδα και ζωντάνια το σατιρικό πνεύμα του έργου, ενώ η στιγμή όπου ο ίδιος ο μαέστρος εγκατέλειψε στιγμιαία το πόντιουμ για να χορέψει τάνγκο, κερδίζοντας το γέλιο και το θερμό χειροκρότημα από την αίθουσα, ήταν πραγματικά απολαυστική.

Καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη ανάγνωση του «Candide» -ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί μια αιχμηρή καλλιτεχνική απάντηση του Bernstein στον Μακαρθισμό- έπαιξε και η εμπνευσμένη μετάφραση του αγγλικού κειμένου στα ελληνικά από τον Γιώργο Πέτρου, που διατήρησε το πνεύμα, την οξύτητα και το χιούμορ του πρωτοτύπου.

Η αληθινή αποκάλυψη ωστόσο ήταν η σοπράνο κολορατούρα Δανάη Κοντόρα, η οποία ζει και δραστηριοποιείται στο Βερολίνο, που κέρδισε με το ντεμπούτο της στο Μέγαρο Μουσικής το κοινό με τη φωνή και τη λαμπερή παρουσία της.

Πάντως και παρά τη μεγάλη επιτυχία, το Μέγαρο Μουσικής δεν έχει μέχρι στιγμής ανακοινώσει νέες ημερομηνίες -γεγονός που συζητήθηκε και από τους θεατές στο τέλος της βραδιάς. Το μόνο βέβαιο είναι μία παραγωγή αυτού του επιπέδου αξίζει να έχει και συνέχεια.