Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να αποδειχθεί -χωρίς καμία υπερβολή-, το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Μπορεί η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας να βρίσκεται αρκετούς μήνες μακριά, ωστόσο κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει τα αιχμηρά σχόλια πριν καν κυκλοφορήσει.

Με αφορμή τις φήμες ότι η Κενυάτισσα Λουπίτα Νιόνγκο ενδέχεται να υποδυθεί την Ωραία Ελένη στη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, ο Έλον Μασκ αμφισβήτησε ανοιχτά την καλλιτεχνική ακεραιότητα του σκηνοθέτη και σεναριογράφου, όπως αναφέρεται και σε δημοσίευμα του Deadline.

Advertisement

Advertisement

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Απαντώντας στην πλατφόρμα X σε χρήστη ο οποίος υποστήριζε ότι η Ελένη στο έργο του Ομήρου περιγράφεται ως «ανοιχτόχρωμη, ξανθιά και το πρόσωπο που ξεκίνησε έναν πόλεμο με χιλιάδες πλοία», υπονοώντας ότι η ομορφιά της ήταν τέτοια που οδήγησε τους άνδρες σε πόλεμο, και χαρακτηρίζοντας το -ακόμα μη επιβεβαιωμένο- casting «προσβολή προς τον συγγραφέα» (εννοώντας προφανώς τον Όμηρο), ο Μασκ «έστρεψε τα πυρά» του απευθείας στον Νόλαν.

«Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του», έγραψε χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος στην πλατφόρμα της οποίας είναι ιδιοκτήτης. Αν και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Λουπίτα Νιόνγκο, εντάχθηκε στο καστ τον Νοέμβριο του 2024, ο ρόλος που θα υποδυθεί στην ταινία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Στο καστ του «The Odyssey», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου, συμμετέχουν οι Ματ Ντέιμον, Ζεντάγια, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θέρον, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι και Τζον Λεγκουιζάμο.

Με πληροφορίες από Deadline