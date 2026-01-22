Ο Ματ Ντέιμον εμφανίστηκε στο podcast του Netflix, «Skip Intro», όπου αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στην περίοδο των βραβείων όσο και στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια».

Όταν η οικοδέσποινα του podcast, Κρίστα Σμιθ, τον ρώτησε τι του λείπει λιγότερο στο Χόλιγουντ, ο ηθοποιός δεν δίστασε να απαντήσει: «Η περίοδος των βραβείων. 100%. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι η ιδέα της καμπάνιας», εξήγησε ο Ντέιμον, ο οποίος μετά από τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και μία νίκη για το «Good Will Hunting», γνωρίζει πολύ καλά τη συνθήκη. «Μου φαίνεται εντελώς αντιφατικό και παράξενο. Ίσως όμως να είναι καλό για τις ταινίες, να βγαίνει όλο αυτό προς τα έξω και να κάνει τον κόσμο να σκέφτεται και να μιλάει γι’ αυτές. Ελπίζω ότι ισχύει αυτό», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον ρόλο του στην «Οδύσσσεια», ο ηθοποιός είπε στη Σμιθ ότι «ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει» όσα έζησε με την συμμετοχή του στην ταινία, προσθέτοντας ότι: «Είχε πραγματικά βαθιά επίδραση πάνω μου».

«Κάνοντας το ”The Odyssey” τον τελευταίο χρόνο, ένιωσα ότι ήταν η μοναδική ευκαιρία που θα είχα στην ζωή μου να φτιάξω μια ταινία σαν του Ντέιβιντ Λιν, καταλαβαίνεις;» είπε ο Ντέιμον. «Σαν να έκανα την τελευταία μεγάλη ταινία σε φιλμ που θα είχα την τύχη να συμμετάσχω ποτέ».

Ο Ντέιμον είχε δηλώσει προηγουμένως για την ταινία: «Αν το δω αντικειμενικά, με βάση όσα απαιτούσε αυτή η δουλειά, πιστεύω ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή στη ζωή μου. Θα είχα βασανιστεί είκοσι χρόνια πριν προσπαθώντας να το κάνω. Μπορεί τα γυρίσματα να ήταν δύσκολα και απαιτητικά αλλά πραγματικά απόλαυσα το κάθε λεπτό», κατέληξε.

Το «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ Ιmax και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου.

Με πληροφορίες από Variety