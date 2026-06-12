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Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, στο πλαίσιο προώθησης της νέας του ταινίας «Disclosure Day», εμφανίστηκε στο podcast «The Rest Is Entertainment» και μίλησε για τις επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειές του να σκηνοθετήσει κάποια ταινία «James Bond».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι είχε κάνει προσωπική πρόταση στον παραγωγό του franchise, Άλμπερτ Μπρόκολι -γνωστός ως «Κάμπι»-, μετά την τεράστια επιτυχία του «Jaws» (Τα σαγόνια του καρχαρία), όμως η απάντηση ήταν αρνητική.

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«Όταν το ”Jaws” έγινε μεγάλη επιτυχία, προσέγγισα τον Κάμπι», δήλωσε ο Σπίλμπεργκ. «Από τη μέρα που είδα το ”Dr. Nο” ήθελα πάντα να κάνω μια ταινία Τζέιμς Μποντ, οπότε τηλεφώνησα στον Κάμπι και προσφέρθηκα. Του είπα: “Αν χρειάζεστε σκηνοθέτη, θα ήθελα πολύ να σκηνοθετήσω μία”. Και μου είπε όχι».

Ο Μπρόκολι , όπως ανέφερε ο Σπίλμπεργκ, τον κάλεσε λίγα χρόνια αργότερα, μετά την κυκλοφορία του «Close Encounters of the Third Kind» («Στενές επαφές τρίτου τύπου»), επειδή ήθελε να χρησιμοποιήσει το γνωστό πεντάσημο μουσικό μοτίβο της ταινίας σε σκηνή του «Moonraker».

«Του είπα: “Θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα σου δώσω άδεια να το χρησιμοποιήσεις, αν μου επιτρέψεις να σκηνοθετήσω μια ταινία Μποντ”. Και μου είπε όχι. Παρ’ όλα αυτά, του το έδωσα», θυμήθηκε ο σκηνοθέτης. «Με απέρριπταν συστηματικά, τουλάχιστον ο Μπρόκολι, ο οποίος ποτέ δεν μου εξήγησε γιατί δεν με ήθελε στην οικογένεια του Μποντ».

Στη συνέχεια, ο Σπίλμπεργκ είπε ότι όταν το 1977 αφηγήθηκε την ιστορία στον Τζορτζ Λούκας, ενώ βρίσκονταν μαζί στη Χαβάη ενόψει της κυκλοφορίας του «Star Wars: A New Hope», εκείνος του απάντησε: «Έχω κάτι καλύτερο από τον Μποντ. Λέγεται Indiana Smith», όπως ονομαζόταν τουλάχιστον τότε το πρότζεκτ.

Ο Λούκας του μίλησε σχετικά με μία ιδέα που αφορούσε ένα νέο κινηματογραφικό εγχείρημα με τίτλο, «Indiana Jones», το οποίο έμελλε να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα franchise παγκοσμίως. «Οπότε, αν μου ζητούσαν ποτέ τώρα να κάνω ταινία Μποντ, η απάντησή μου θα ήταν: ”Δεν μπορείτε να με πληρώσετε”», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι, άλλο ένα μεγάλο franchise το οποίο ο Σπίλμπεργκ ήθελε να σκηνοθετήσει, ήταν οι ταινίες «Harry Potter», αλλά τελικά απέρριψε σχετική πρόταση, καθώς επέλεξε να παραμείνει κοντά στην οικογένειά του.

Η νέα του ταινία με τίτλο «Disclosure Day» και πρωταγωνιστές την Έμιλι Μπλαντ και τον Τζος Ο’Κόνορ, είναι διαθέσιμη στους κινηματογράφους.

Με πληροφορίες από Variety

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