Ai Key Takeaways
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Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η ταινία Toy Story 5 των Disney και Pixar συγκέντρωσε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, αποτελώντας την εμπορικότερη κινηματογραφική κυκλοφορία της φετινής χρονιάς.
- Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας υπογράφουν ο Άντριου Στάντον και η Κένα Χάρις, εστιάζοντας στη σχέση του παιδιού με την οθόνη.
- Η ταινία αποτελεί την τρίτη παραγωγή του 2026 που ξεπερνά το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, ακολουθώντας τα «The Super Mario Galaxy Movie» και «Michael».
- Το 2026 αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο αριθμό ταινιών με εισπράξεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την περίοδο πριν την πανδημία του 2020.
- Το Toy Story 5 αναμένεται σύντομα να ξεπεράσει τις συνολικές εισπράξεις του Toy Story 4, καθιστώντας το την εμπορικότερη ταινία της συγκεκριμένης σειράς.
Το «Toy Story 5» των Disney και Pixar ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office και πλέον αποτελεί την εμπορικότερη κινηματογραφική κυκλοφορία της χρονιάς.
Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Άντριου Στάντον, με συν-σκηνοθέτιδα την Κένα Χάρις, οι οποίοι συνυπογράφουν και το σενάριο, η πέμπτη ταινία της αγαπημένης σειράς Toy Story διαδραματίζεται στο νέο, πραγματικό μεγάλο πεδίο μάχης: Το παιδί μπροστά στην οθόνη με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Ο Γούντι, ο Μπάζ Λάιτγιαρ, η Τζέσι και η υπόλοιπη παρέα βλέπουν τον ρόλο τους να αμφισβητείται όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, το tablet που καταφθάνει για την μικρή Μπόνι και της παίρνει το μυαλό.
Είναι η τρίτη ταινία το 2026 που ξεπερνά το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, μετά το «The Super Mario Galaxy Movie» (1,001 δισ. δολάρια) και το «Michael» (1,001 δισ. δολάρια).
Παράλληλα, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει κάνει εισπράξεις 639,6 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις 10 ημέρες προβολής και βρίσκεται σε τροχιά να γίνει η τέταρτη ταινία της χρονιάς που θα ξεπεράσει το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου.
Και όλα αυτά πριν από την πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day», τη συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας του 2021 «Spider-Man: No Way Home», που θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου.
Όπως όλα δείχνουν, το 2026 αναμένεται να καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό ταινιών με εισπράξεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την εποχή πριν από την πανδημία, που ανέτρεψε τα δεδομένα στο παγκόσμιο box office το 2020.
Το 2019, συνολικά εννέα ταινίες – μεταξύ αυτών οι «Avengers: Endgame», «The Lion King», «Aladdin», «Joker», «Spider-Man: Far From Home» και «Captain Marvel» – ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.
Την επόμενη χρονιά, όταν οι κινηματογράφοι παρέμειναν κλειστοί επί μήνες λόγω της πανδημίας COVID-19, καμία ταινία δεν κατάφερε να το ξεπεράσει. Ακολούθησε μόλις μία το 2021 («Spider-Man: No Way Home»), τρεις το 2022 («Avatar: The Way of Water», «Top Gun: Maverick» και «Jurassic World Dominion»), δύο το 2023 («Barbie» και «The Super Mario Bros. Movie»), τρεις το 2024 («Inside Out 2», «Deadpool & Wolverine» και «Moana 2») και τρεις το 2025 («Zootopia 2», «Avatar: Fire and Ash» και «Lilo & Stitch»).
Τις επόμενες ημέρες, το «Toy Story 5» αναμένεται να γίνει και η εμπορικότερη ταινία της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς, ξεπερνώντας το «Toy Story 4» του 2019, το οποίο είχε ολοκληρώσει την πορεία του με 1,07 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Παράλληλα, γίνεται η τρίτη συνέχεια της σειράς Toy Story που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, μετά το «Toy Story 3» του 2010 (1,06 δισ. δολάρια).
Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter