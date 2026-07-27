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Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας υπογράφουν ο Άντριου Στάντον και η Κένα Χάρις, εστιάζοντας στη σχέση του παιδιού με την οθόνη.

Η ταινία αποτελεί την τρίτη παραγωγή του 2026 που ξεπερνά το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, ακολουθώντας τα «The Super Mario Galaxy Movie» και «Michael».

Το 2026 αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο αριθμό ταινιών με εισπράξεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την περίοδο πριν την πανδημία του 2020.

Το Toy Story 5 αναμένεται σύντομα να ξεπεράσει τις συνολικές εισπράξεις του Toy Story 4, καθιστώντας το την εμπορικότερη ταινία της συγκεκριμένης σειράς.

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Το «Toy Story 5» των Disney και Pixar ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office και πλέον αποτελεί την εμπορικότερη κινηματογραφική κυκλοφορία της χρονιάς.

Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Άντριου Στάντον, με συν-σκηνοθέτιδα την Κένα Χάρις, οι οποίοι συνυπογράφουν και το σενάριο, η πέμπτη ταινία της αγαπημένης σειράς Toy Story διαδραματίζεται στο νέο, πραγματικό μεγάλο πεδίο μάχης: Το παιδί μπροστά στην οθόνη με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Ο Γούντι, ο Μπάζ Λάιτγιαρ, η Τζέσι και η υπόλοιπη παρέα βλέπουν τον ρόλο τους να αμφισβητείται όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, το tablet που καταφθάνει για την μικρή Μπόνι και της παίρνει το μυαλό.

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Είναι η τρίτη ταινία το 2026 που ξεπερνά το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, μετά το «The Super Mario Galaxy Movie» (1,001 δισ. δολάρια) και το «Michael» (1,001 δισ. δολάρια).

Παράλληλα, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει κάνει εισπράξεις 639,6 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις 10 ημέρες προβολής και βρίσκεται σε τροχιά να γίνει η τέταρτη ταινία της χρονιάς που θα ξεπεράσει το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου.

Και όλα αυτά πριν από την πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day», τη συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας του 2021 «Spider-Man: No Way Home», που θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου.

Όπως όλα δείχνουν, το 2026 αναμένεται να καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό ταινιών με εισπράξεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την εποχή πριν από την πανδημία, που ανέτρεψε τα δεδομένα στο παγκόσμιο box office το 2020.

Το 2019, συνολικά εννέα ταινίες – μεταξύ αυτών οι «Avengers: Endgame», «The Lion King», «Aladdin», «Joker», «Spider-Man: Far From Home» και «Captain Marvel» – ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.

Την επόμενη χρονιά, όταν οι κινηματογράφοι παρέμειναν κλειστοί επί μήνες λόγω της πανδημίας COVID-19, καμία ταινία δεν κατάφερε να το ξεπεράσει. Ακολούθησε μόλις μία το 2021 («Spider-Man: No Way Home»), τρεις το 2022 («Avatar: The Way of Water», «Top Gun: Maverick» και «Jurassic World Dominion»), δύο το 2023 («Barbie» και «The Super Mario Bros. Movie»), τρεις το 2024 («Inside Out 2», «Deadpool & Wolverine» και «Moana 2») και τρεις το 2025 («Zootopia 2», «Avatar: Fire and Ash» και «Lilo & Stitch»).

Τις επόμενες ημέρες, το «Toy Story 5» αναμένεται να γίνει και η εμπορικότερη ταινία της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς, ξεπερνώντας το «Toy Story 4» του 2019, το οποίο είχε ολοκληρώσει την πορεία του με 1,07 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Παράλληλα, γίνεται η τρίτη συνέχεια της σειράς Toy Story που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, μετά το «Toy Story 3» του 2010 (1,06 δισ. δολάρια).

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter