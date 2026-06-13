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Μετά από τρία ντοκιμαντέρ, ο Όλιβερ Στόουν επιστρέφει στη μυθοπλασία. Δέκα χρόνια μετά το «Snowden» (2016), ο διάσημος Αμερικανός σκηνοθέτης υπογράφει το «White Lies», «μια προσωπική ιστορία για τους ανθρώπους και τις σχέσεις», την οικογένεια, την απώλεια, τον πόνο και το πώς η αγάπη μπορεί να αλλάξει μορφή, που όπως όλα δείχνουν, θα διαφέρει από την υπόλοιπη φιλμογραφία του.

Πέρα από τον Τζος Χάρνετ, ο οποίος είχε ανακοινωθεί για τον βασικό ρόλο, ο Στόουν ενώνει δυνάμεις με δύο κορυφαίους ηθοποιούς με τους οποίους έχει συνεργαστεί σε ταινίες που άφησαν εποχή: Τον Μάικλ Ντάγκλας, πρωταγωνιστή στο «Wall Street», (1987) -σε έναν ρόλο που του χάρισε Όσκαρ- και τον Γουίλεμ Νταφόε, πρωταγωνιστή στο αντιπολεμικό «Platoon» (1986). Βεβαίως, η είδηση είναι το όνομα του Μάικλ Ντάγκλας, καθώς παρότι το καλοκαίρι του 2025 δήλωνε ότι δεν έχει «καμία πραγματική πρόθεση» να ασχοληθεί ξανά με την υποκριτική, επιστρέφει στα πλατό για χάρη του καλού του φίλου και παλιού συνεργάτη.

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Στο καστ είναι επίσης, η Έλεν Μπάρκιν, ο Χόμερ Γκιρ –γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ–, η Λέιλα Τζορτζ και η Ιβόν Τσάπμαν.

Το σενάριο, που υπογράφει ο ίδιος ο Στόουν, ακολουθεί τον Jack Freeman ο οποίος ως παιδί χωρισμένων γονιών, συνειδητοποιεί ότι στην ενήλικη ζωή του επαναλαμβάνει τα ίδια ακριβώς λάθη στον δικό του γάμο του και με τα δικά του παιδιά. Νιώθοντας εγκλωβισμένος, αποφασίζει να ξεκινήσει μια γεμάτη πάθος αναζήτηση για την ελευθερία, η οποία όμως τον οδηγεί στο να χάσει ακόμα περισσότερο τον προσανατολισμό του. Η πορεία του αλλάζει όταν γνωρίζει μια γυναίκα, της οποίας η ζωή είναι ακριβώς αντίθετη από τη δική του.

Τα γυρίσματα τα οποία ξεκίνησαν στα μέσα Μαρτίου σε Ευρώπη και Ασία έχουν ολοκληρωθεί. «Το καστ ήταν εξαιρετικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το ιταλικό συνεργείο ήταν το πιο ζεστό με το οποίο έχω δουλέψει ποτέ. Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία», ανέφερε ο Στόουν σε δήλωσή του.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter