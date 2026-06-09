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Ο 76χρονος Ρίτσαρντ Γκιρ δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τα πρώτα βήματα του μεγαλύτερου γιου του, Χόμερ στην υποκριτική, η καριέρα του οποίου ξεκίνησε με τη συμμετοχή στον τελευταίο κύκλο της σειράς «Euphoria» του HBO. Ο Χόμερ τράβηξε την προσοχή με τον ρόλο του ως Dylan Reid σε δύο επεισόδια της σειράς, με πιο χαρακτηριστική τη σκηνή του με τη Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία υποδύεται την Κάσι Cassie Howard στην τρίτη σεζόν.

Σε συνέντευξή του με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της σειράς «The Agency» στις 21 Ιουνίου, ο διάσημος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αρχικά ήταν επιφυλακτικός: «Με χαρά θα του έλεγα “Χόμερ, ξέχνα το. Μην ανακατεύεσαι με αυτό”». Και πρόσθεσε: «Δεν ήταν ο στόχος του εξαρχής, του προέκυψε αργότερα. Είναι ήδη 26 ετών».

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Ο Χόμερ, τον οποίο ο Ρίτσαρντ Γκιρ απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Κάρεϊ Λόουελ είχε αρχικά ξεκινήσει μια εντελώς διαφορετική πορεία, έχοντας ένα πτυχίο στις εικαστικές τέχνες και ένα δεύτερο στην ψυχολογία. «Είχε εντελώς άλλα πράγματα στο μυαλό του και όλο αυτό ξεκίνησε τυχαία, φτιάχνοντας ταινίες ενώ ήταν φοιτητής. Πειραματιζόταν γράφοντας το σενάριο, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία αλλά και παίζοντας σε αυτές. Απλώς περνούσε καλά», σχολίασε.

Ωστόσο, η γνώμη του για τις προοπτικές του γιου του στην υποκριτική άλλαξε, όταν ο Χόμερ του έδειξε τη δουλειά του. «Μου έδειξε τι έκανε», θυμάται «και του είπα: «Είσαι πραγματικά καλός».

«Είμαι περήφανος γι’ αυτόν σε δύο επίπεδα», εξήγησε ο Ρίτσαρντ Γκιρ. «Πρώτον, είναι πραγματικά πολύ καλός. Έχει σχεδόν έμφυτη αντίληψη αυτού που κάνει. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή την πορεία είναι εξαιρετικός. Είναι καλό παιδί. Ένας πραγματικά αξιόλογος νέος άνθρωπος που καταλαβαίνει πώς λειτουργούν τα πράγματα -και αυτή η δουλειά δεν είναι εύκολη. Δεν μπορούν όλοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της. Νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να σταθεί και να συνεχίσει».

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Χόμερ θα είναι στο καστ της σειράς The Shards, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τους Κάια Γκέρμπερ, Ίγκμπι Ρίγκνεϊ, Γκράχαμ Κάμπελ και Χέιζ Γουόρνερ. Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Μπρετ Ίστον Έλις και τη συνυπογράφει ο ίδιος με τον Ράιαν Μέρφι.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε επίσης ότι ο γιος του «μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα μιας ταινίας με τον Όλιβερ Στόουν». Όπως είπε χαριτολογώντας, τώρα μπορεί να κρεμάσει το καπέλο του και να παραδώσει επίσημα τη σκυτάλη στον γιο του.