Ο Ρίτσαρντ Γκιρ, σε συνέντευξή του στο Variety, μίλησε εκτενώς για το ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στον Δαλάι Λάμα με τίτλο «Wisdom of Happiness», στο οποίο συμμετείχε ως εκτελεστικός παραγωγός, αναφερόμενος στη δουλειά που αφιέρωσε στην ταινία.

«Δεν έχω δουλέψει ποτέ τόσο σκληρά προκειμένου να απολαύσει το κοινό μία ταινία με την οποία εγώ έχω την οποιαδήποτε σχέση», λέει ο Γκιρ, ο οποίος γνώρισε τον Δαλάι Λάμα πριν από περίπου 45 χρόνια και από τότε, διατηρούν μία στενή φιλία. «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσω όση ενέργεια διαθέτω για να το παρουσιάσω στον κόσμο με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι θα φυτέψει έναν σπόρο στο μυαλό όσων το δουν», κατέληξε.

«Πρέπει να φύγουμε από το ”εμείς και εκείνοι” και να κρατήσουμε μόνο το ”εμείς”»

Η ταινία καταγράφει τη ζωή του βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης, Δαλάι Λάμα, ο οποίος μιλάει απευθείας στην κάμερα, σαν να ανοίγει διάλογο με τον θεατή. Ο Γκιρ προσχώρησε στην παραγωγή ως εκτελεστικός παραγωγός όταν οι σκηνοθέτες Philip Delaquis και Barbara Miller του έδειξαν ένα μέρος από το πρώτο μοντάζ. Μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, σεναριογράφο και σκηνοθέτη Όρεν Μόβερμαν, ο Γκιρ πέρασε έναν μήνα βοηθώντας στο μοντάζ και την μουσική της ταινίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety, ο Δαλάι Λάμα θυμάται την παιδική του ηλικία στο ντοκιμαντέρ, αναφερόμενος σε αναμνήσεις που έχει από την οικογένεια του. Παράλληλα, συμβουλεύει τον θεατή να αναζητήσει την ευτυχία, προσφέροντας του τρόπους για να το κάνει, ενώ εκφράζει την πίστη του ότι η συμπόνια και η προσφορά προς τους άλλους αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη της «ηρεμίας του μυαλού».

«Όταν το είδα για πρώτη φορά πριν από περίπου έναν χρόνο, σκέφτηκα ότι πλησιάζουν τα 90ά του γενέθλια. Είπα, ”Αυτό είναι υπέροχο και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο”», θυμάται ο 76χρονος ηθοποιός. «Πρέπει να φύγουμε από το ”εμείς και εκείνοι” και να κρατήσουμε μόνο το ”εμείς”», ακούγεται να λέει στη ταινία ο Δαλάι Λάμα.

Ο αποκλεισμός από τα Όσκαρ: «Δεν το πήρα ιδιαίτερα προσωπικά»

Ο Δαλάι Λάμα καλεί το κοινό να «πάρει μια βαθιά αναπνοή, να κάνει ένα βήμα πίσω και να αμφισβητήσει τον εαυτό του», εξηγεί ο Γκιρ. «Βρισκόμαστε σε έναν πολύ λάθος δρόμο και η κατάσταση έχει χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και η στοιχειώδης καλοσύνη λείπει μεταξύ των ανθρώπων. Προφανώς, αυτό προέρχεται από τους ηγέτες μας, ειδικά από τον τωρινό μας ηγέτη. Πώς συνέβη αυτό; Εμείς έχουμε ευθύνη. Όλοι πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη γι’ αυτό», σχολίασε ο Γκιρ για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει και το Screen Rant, από τότε που γνώρισε τον Δαλάι Λάμα, ο Γκιρ είναι ένθερμος υποστηρικτής της ανεξαρτησίας του Θιβέτ. Στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ του 1993, όταν παρέκκλινε από το κείμενο της παρουσίασης και καταδίκασε ανοιχτά την πολιτική της Κίνας στο Θιβέτ, του επιβλήθηκε απαγόρευση συμμετοχής στα βραβεία για τα επόμενα είκοσι χρόνια.

Στην πραγματικότητα, ο Γκιρ επιμένει πως η απαγόρευση δεν τον ενόχλησε ποτέ τόσο όσο ίσως μπορεί κανείς να φανταστεί. «Δεν το πήρα ιδιαίτερα προσωπικά», λέει ο Γκιρ.

«Δεν πίστεψα ότι υπήρχαν ”κακοί” σε αυτή την ιστορία. Κάνω αυτό που κάνω και σίγουρα δεν έχω πρόθεση να βλάψω κανέναν. Θέλω να πλήξω τον θυμό και τον αποκλεισμό. Θέλω να πλήξω τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά προσπαθώ να παραμένω όσο πιο κοντά γίνεται στην άποψη του, το γεγονός ότι όλοι μπορούν να εξιλεωθούν και, στο τέλος, όλοι πρέπει να εξιλεωθούν», δήλωσε ο Γκιρ.

Με πληροφορίες από Variety, Screen Rant

