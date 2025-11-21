Άγνωστα έργα για εκκλησιαστικό όργανο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ανακαλύφθηκαν και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Γερμανία μετά από 320 χρόνια. Ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού, Βόλφραμ Βάιμερ, χαρακτήρισε την ανακάλυψη των δύο έργων ως «μεγάλη στιγμή για τον κόσμο της μουσικής».

Τα εν λόγω έργα, Chaconne σε Ρε ελάσσονα BWV 1178 και Chaconne σε Σολ ελάσσονα BWV 1179, βρέθηκαν από τον Peter Wollny, το 1992, όταν ο μελετητής του Γερμανού συνθέτη, καταλογραφούσε χειρόγραφα του Μπαχ στη Βασιλική Βιβλιοθήκη του Βελγίου στις Βρυξέλλες.

Ο Wollny πρόσεξε ότι δεν έφεραν ημερομηνία ή υπογραφή και αφιέρωσε τα επόμενα τριάντα χρόνια στην επικύρωση της γνησιότητάς τους.

Τα έργα παρουσιάστηκαν στον ναό του Αγίου Θωμά στη Λειψία την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, όπως μετέδωσε το artnet, όπου είναι ενταφιασμένος ο Μπαχ και όπου υπηρέτησε ως ψάλτης επί 27 χρόνια. Τα ερμήνευσε ο Ολλανδός μουσικός Ton Koopman, ο οποίος δήλωσε περήφανος που του δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Όπως ανέφερε, τα κομμάτια είναι «εξαιρετικής ποιότητας» και αποτελούν «πολύτιμη προσθήκη για τους σύγχρονους μουσικούς, καθώς είναι κατάλληλα και για μικρότερα όργανα».

Γυρνώντας την παρτιτούρα 300 χρόνια πίσω

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, εκτιμάται ότι τα έργα καταγράφηκαν το 1705 από έναν μαθητή του Μπαχ, τον Salomon Günther John. Κατά την παρουσίασή τους, ο Wollny δήλωσε πως είναι «99,99% βέβαιος ότι ο Μπαχ είχε γράψει τα δύο αυτά έργα», τα οποία πλέον έχουν ενταχθεί στον επίσημο κατάλογο των συνθέσεών του.

Ο Μπαχ φαίνεται να συνέθεσε τα έργα στην αρχή της καριέρας του, όταν εργαζόταν ως δάσκαλος εκκλησιαστικού οργάνου στην πόλη Άρνσταντ στη Θουριγγία. Ο σπουδαίος συνθέτης ενσωμάτωσε τεχνικές τις οποίες είχε μάθει από τον μουσικό Γκέοργκ Μπεμ, κοντά στον οποίο είχε μαθητεύσει στην πόλη του Λύνεμπουργκ στη Κάτω Σαξονία από το 1700 έως το 1702. Αν και το πρωτότυπο χειρόγραφο θα παραμείνει στη Βασιλική Βιβλιοθήκη του Βελγίου, η παρτιτούρα είναι πλέον διαθέσιμη από τον εκδοτικό οίκο Breitkopf & Härtel.

Ο Wollny, ως διευθυντής σήμερα του Bach Archive στη Λειψία, σημείωσε ότι τα έργα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται άμεσα με τον σπουδαίο συνθέτη. «Στυλιστικά, εμφανίζονται στοιχεία τα οποία συναντώνται στα έργα του Μπαχ από εκείνη την περίοδο, και δεν συνάδουν με κανενός άλλου συνθέτη της εποχής», τόνισε σε δήλωση του.

Με πληροφορίες από artnet, BBC