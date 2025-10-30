Μία έκθεση – ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς», εγκαινιάζεται στις 24 Νοεμβρίου, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Η πολυσχιδής χαρισματική προσωπικότητα του Ανδρέα Βουτσινά (Χαρτούμ, 1932 – Αθήνα, 2010) που δύσκολα κατατάσσεται, παρουσιάζεται στο πλαίσιο μιας ενδελεχούς καταγραφής της ζωής και του έργου του, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη συμπλήρωση δεκαπέντε ετών από το θάνατό του.

Τα έργα και οι ημέρες του πληθωρικού θεατρανθρώπου με τη σαρωτική προσωπικότητα, ο οποίος συνεργάστηκε σκηνοθετικά με όλους τους πρωταγωνιστές της εποχής του και δίδαξε γενιές Ελλήνων και ξένων ηθοποιών, αφήνοντας το ίχνος του στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Επίδαυρο αλλά και στο Λονδίνο, το Παρίσι, τον Καναδά, το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη, ξετυλίγονται και στις δύο αίθουσες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Ανδρέας Βουτσινάς – Γιάννης Τσαρούχης, Αρχείο Ανδρέα Βουτσινά

Στην Γκαλερί Κέννεντυ, η αφήγηση ακολουθεί τον εκρηκτικό και πολυτάλαντο βίο του, μέσα από τα πολύτιμα και εφήμερα αντικείμενα των εμμονικών συλλογών του, τις επιστολές και τα άλλα προσωπικά κατάλοιπα και τεκμήρια της καθημερινότητάς του. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται τα είκοσι πέντε λαμπερά ιδιοσυγκρασιακά του πορτρέτα, φιλοτεχνημένα από τους εντιμότατους φίλους του (Γ. Τσαρούχης, Lila de Nobili, Αλέκος Φασιανός, Παύλος Σάμιος κ.ά.).

Παράλληλα, παρουσιάζονται πενήντα διεθνείς προσωπικότητες -από τον Λι Στράσμπεργκ, τον Τζέιμς Ντιν, τον Μπράντο και τη Μέριλιν Μονρό, ως τον Ελία Καζάν και τη Τζέιν Φόντα, την Άνν Μπάνκροφτ, τον Μελ Μπρουκς τον Πίτερ Μπρουκ, τον Ροζέ Βαντίμ και τον Φεντερίκο Φελίνι, τον Ζιλ Ντασέν, τον Ζαν Ζενέ και τον Πατρίς Σερό – που συνδέθηκαν επίσης στενά μαζί του και με το έργο του.

Έλεν Μπέρστιν, Ανδρέας Βουτσινίας, Ζιλ Ντασέν, Μελίνα Μερκούρη – «Κραυγή Γυναικών», Φεστιβάλ Καννών 1978

Με την Νόνικα Γαληνέα – Αρχείο Ανδρέα Βουτσινά

Boulevard du Rhum 1971 του Robert Enrico με την Μπριζίτ Μπαρντό – Αρχείο Ανδρέα Βουτσινά

Στην Γκαλερί Χατζηκυριάκου-Γκίκα, τη σκυτάλη παίρνουν η θεατρική δημιουργία και τα έργα που σηματοδότησε η παρουσία του Ανδρέα Βουτσινά ως μαθητή, δασκάλου, κόουτς και σκηνοθέτη.

Κατά την τελευταία τριετία, για τις ανάγκες της έκθεσης καταγράφηκαν και μελετήθηκαν περισσότερα από εκατόν ογδόντα θεατρικά project του, που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Εβδομήντα πέντε περίπου συνολικά από αυτά, πραγματοποιημένα στο Χόλιγουντ, στο Μπρόντγουεϊ και στο θρυλικό The Actors Studio, στην Αγγλία και στο Παρίσι όπου επέλεξε να ζήσει (και όπου, στον απόηχο του Μάη του ΄68 ίδρυσε το περίφημο εργαστήριο θεάτρου Théâtre des Cinquante στα πρότυπα του The Actors Studio, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα του γαλλικού θεάτρου, από τον Ζαν Μαρέ, τη Ζαν Μορό και τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν, μέχρι τους νεότερους Ιζαμπέλ Ατζανί, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Φανί Αρντάν, Ζιλιέτ Μπινός, Ρενό) αλλά και την Ελλάδα όπου αξέχαστες παραμένουν οι συνεργασίες του στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Επίδαυρο, μέσα από τις οποίες έλαμψαν ή αναδείχτηκαν κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιοί όπως οι Δέσπω Διαμαντίδου, Μελίνα Μερκούρη, Ειρήνη Παππά, Αλέκα Παΐζη, Αλεξάνδρα Λαδικού, Νόνικα Γαληνέα, Αλίκη Βουγιουκλάκη αλλά και οι νεότερες Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Φιλαρέτη Κομνηνού και Λυδία Φωτοπούλου, παρουσιάζονται στην έκθεση, μέσω σχεδίων, μακετών, θεατρικών προγραμμάτων, φωτογραφιών και σκηνικών αντικειμένων.

Με την Τζέιν Φόντα – Αρχείο Ανδρέα Βουτσινά

Την επιμέλεια της έκθεσης, που τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, συνυπογράφουν η Ίρις Κρητικού, αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης, ο Σταμάτης Γκίκας, ηθοποιός (Atelier Andréas Voutsinas) και επιμελητής εκδόσεων και ο Μάριος – Άγγελος Βουτσινάς, εικαστικός καλλιτέχνης.

Με αφορμή την προετοιμασία της έκθεσης, ιδρύθηκε και ξεκινά την επίσημη δράση του το Σωματείο των Φίλων Ανδρέα Βουτσινά.

Ο Ανδρέας Βουτσινάς στο «Απέραντο Γαλάζιο»

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα κυκλοφορήσει συλλεκτική εφημερίδα-μονογραφία με αρχειακό υλικό και κείμενα για τον Ανδρέα Βουτσινά από το Τυπογραφείο του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Την έκθεση θα πλαισιώσει σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, προβολών και ξεναγήσεων.

Info

Διάρκεια έκθεσης:

24 Νοεμβρίου 2025 – 24 Ιανουαρίου 2026

Γκαλερί Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 – 20:00, Σάββατο: 10:00 – 14:00, Κυριακή κλειστά

Είσοδος ελεύθερη

