Η νεκρική προσωπίδα ανδρικής μορφής, γνωστή ως «προσωπίδα του Αγαμέμνονα», ίσως, το διασημότερο από τα ευρήματα του Σλίμαν στους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Η ομορφιά των εκθεμάτων της ναυαρχίδας των ελληνικών μουσείων συναντά τον υπέροχο λόγο του Ομήρου σε έναν μαγικό συνδυασμό με την αρχαιοελληνική επτάχορδη λύρα.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η International Lyre Society συνδιοργανώνουν έναν μοναδικό ετήσιο κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο «Η Ιλιάδα στο Μουσείο», ο οποίος παρουσιάζει στο κοινό το Ομηρικό έπος την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα του 2026 και ώρα 13:00-15:00, αρχίζοντας την 25η Ιανουαρίου.

Κάθε εκδήλωση περιλαμβάνει την απαγγελία δύο ραψωδιών της Ιλιάδας, την οποία αναλαμβάνουν οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών.

Η μουσική συνοδεία πραγματοποιείται με αρχαία ελληνική λύρα από τους λυριστές της International Lyre Society, υπό την επιστημονική και καλλιτεχνική εποπτεία του Δρα Νίκου Ξανθούλη.

Οι εκδηλώσεις θα προβάλλονται μέσω live streaming στο διαδίκτυο, ενώ θα δημιουργηθεί μια σειρά 24 επεισοδίων τα οποία θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά για το κοινό. Η παρακολούθηση των εκδηλώσεων είναι δωρεάν κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης.

Έναρξη κρατήσεων θέσεων (20 διαθέσιμες θέσεις για τη φυσική εκδήλωση): Παρασκευή 23/1/2025 και ώρα 12 στο τηλέφωνο 2132144856 και κάθε Παρασκευή και ώρα 12 πριν εκάστη εκδήλωση.

Οι Κυριακές που θα πραγματοποιηθεί η δράση είναι:

25 Ιανουαρίου

22 Φεβρουαρίου

29 Μαρτίου

26 Απριλίου

31 Μαΐου

28 Ιουνίου

26 Ιουλίου

30 Αυγούστου

27 Σεπτεμβρίου

25 Οκτωβρίου

29 Νοεμβρίου

27 Δεκεμβρίου

Ώρα: 13:00 ως 15:00 περίπου. 20 διαθέσιμες θέσεις για τη φυσική εκδήλωση κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης.

Ελεύθερη παρακολούθηση μέσω live streaming στο https://www.youtube.com/live/9oaQPH-rxOY . Ο σύνδεσμος ισχύει για την πρώτη Κυριακή 25/1/2026. Ο σύνδεσμος για κάθε εκδήλωση θα ανακοινώνεται κάθε φορά στα social media του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.