Ο Καναδός Rufus Wainwright, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μουσικούς της παγκόσμιας σκηνής, πολυσχιδής, ριζοσπάστης και επιδραστικός καλλιτέχνης με πολυάριθμα soundtracks ταινιών, συνθέσεις για όπερες και θέατρο σε όλο τον κόσμο και αναρίθμητη δισκογραφία, έρχεται στην Αθήνα με το νέο συμφωνικό του έργο «Dream Requiem», για μία και μόνο βραδιά, στις 22 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τον ρόλο της αφηγήτριας αναλαμβάνει η ηθοποιός Κιάρα Μαστρογιάννι, κόρη δύο εμβληματικών μορφών του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, του Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι και της Κατρίν Ντενέβ.

Μαζί της επί σκηνής, σε ένα μουσικό υπερθέαμα 150 ερμηνευτών, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η χορωδία της ΕΡΤ και η παιδική και νεανική χορωδία Rosarte.

Το έργο

Το «Dream Requiem» (2024) αποτελεί μια σύγχρονη μουσική δημιουργία βασισμένη στην καθολική νεκρώσιμη ακολουθία. Ο Rufus Wainwright συνδυάζει τη λατινική λειτουργία του Ρέκβιεμ με αποσπάσματα από το ποίημα Darkness του Λόρδου Βύρωνα, γραμμένο το 1816, τη λεγόμενη «χρονιά χωρίς καλοκαίρι». Τότε, η έκρηξη του ηφαιστείου Ταμπόρα στην Ινδονησία σκίασε τον ουρανό και βύθισε την Ευρώπη σε μια ατμόσφαιρα υπαρξιακής αβεβαιότητας.

Ο Rufus Wainwright αντιπαραβάλλει εκείνη τη σκοτεινή αίσθηση Αποκάλυψης με την εμπειρία της πρόσφατης πανδημίας, της απομόνωσης και του συλλογικού πένθους, τοποθετώντας την ανθρώπινη ανάγκη για αλληλεγγύη στην καρδιά του έργου του.

Συντελεστές:

Αφήγηση: Chiara Mastroianni

Υψίφωνος: Caitlin Gotimer

Μοσυική διεύθυνση: Mikko Franck

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ

Παιδική & Νεανική χορωδία Rosarte