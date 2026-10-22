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Η ταινία αποτελεί αμερικανική εκδοχή της ομώνυμης νοτιοκορεατικής επιτυχίας του 2019 και περιγράφει τη συνεργασία ενός αστυνομικού και ενός γκάνγκστερ για τον εντοπισμό ενός δολοφόνου.

Ο Ντον Λι αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο που υποδύθηκε στην πρωτότυπη παραγωγή, ενώ ο Τζέιμς Γουάν αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή του έργου.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Έρικ Πίρσον, βασισμένος σε προηγούμενα κείμενα των Σέι Χάτεν και Μπράιαν Χέλγκελαντ.

Η παραγωγή υποστηρίζεται από σημαντικά στελέχη του κινηματογραφικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών Blumhouse και Atomic Monster.

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Σε προχωρημένες συζητήσεις για να συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Γουάν βρίσκεται ο Κιάνου Ριβς, με αφορμή τη νέα κινηματογραφική παραγωγή του τελευταίου, με τίτλο «The Gangster, The Cop, The Devil», για λογαριασμό της Paramount Pictures.

Η ταινία είναι μια νέα εκδοχή της ομότιτλης νοτιοκορεάτικης αστυνομικής ταινίας δράσης του 2019, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ντον Λι, γνωστός και ως Μα Ντονγκ-σεόκ. Ο ηθοποιός αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του, έχοντας στο πλευρό του τον Ριβς. Η πρωτότυπη ταινία, η οποία ακολουθεί έναν αστυνομικό και έναν γκάνγκστερ που αναγκάζονται να συνεργαστούν για να εντοπίσουν έναν κατά συρροή δολοφόνο, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών το 2019, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

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Keanu Reeves and Don Lee will star in James Wan’s ‘THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL’ remake. The film follows a police officer and a crime boss who reluctantly team-up to track down a serial killer. (Source: https://t.co/vC8MUX9LiK) https://t.co/eLlLGncE5T — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 20, 2026

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας θα αναλάβει ο Τζέιμς Γουάν, στην πρώτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική δουλειά του μετά το «Aquaman and the Lost Kingdom» του 2023.

Το πρότζεκτ βρίσκεται στα σκαριά από το 2019, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Έρικ Πίρσον, βασισμένος σε προηγούμενες εκδοχές που είχαν γράψει οι Σέι Χάτεν και Μπράιαν Χέλγκελαντ.

Ο Κιάνου Ριβς αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα σε ταινίες δράσης, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise, όπως τα «The Matrix» και «John Wick». Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του ήταν στην κωμωδία «Outcome» της Apple TV, σε σκηνοθεσία Τζόνα Χιλ, ενώ δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα Duke Caboom στην ταινία «Toy Story 5».

Στα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνεται η επιστροφή του ως η φωνή του αγαπημένου χαρακτήρα Shadow στην ταινία «Sonic the Hedgehog 4», την οποία η Paramount έχει προγραμματίσει να κυκλοφορήσει στις 19 Μαρτίου 2027.

Με πληροφορίες από Variety, The Hollywood Reporter