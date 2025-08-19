Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα καλοδιατηρημένο ρωμαϊκό λουτρό στα υποβρύχια ερείπια της Μπαίας, ενός παραθεριστικού προορισμού που ανήκε κάποτε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτά τα ερείπια μπορεί να φιλοξενούν το λουτρό της διάσημης βίλας του Ρωμαίου ρήτορα, πολιτικού και φιλοσόφου Μάρκου Τούλλιου Κικέρωνα, σύμφωνα με το Heritage Daily.

Δύτες ανακάλυψαν ένα περίτεχνο μωσαϊκό 10 πόδια (τρία μέτρα) κάτω από τα κύματα, σε μια περιοχή που κάποτε ήταν το λιμάνι του Πόρτους Ιούλιους.

Αυτή είναι η τοποθεσία όπου, σύμφωνα με αρχαίες πηγές, ο Κικέρωνας διατηρούσε τη βίλα του, η οποία βυθίστηκε στη θάλασσα περίπου τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Η Μπάια, που βρίσκεται περίπου 150 μίλια νότια της Ρώμης, ήταν κάποτε μια ακμάζουσα λουτρόπολη, προορισμός για τους πλουσιότερους και ισχυρότερους Ρωμαίους, οι οποίοι έρχονταν για να ξεφύγουν από τη ζέστη του καλοκαιριού και να απολαύσουν τα μεταλλικά νερά της περιοχής.

Το Αρχαιολογικό Πάρκο Φλεγραϊκών Πεδίων ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Η υπόθεση που εξετάζεται αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά στα Λουτρά της βίλας του Κικέρωνα, που είναι γνωστά από τις αρχαίες πηγές».

Το ψηφιδωτό δάπεδο του λουτρού βρισκόταν πάνω σε ένα προηγμένο ρωμαϊκό σύστημα θέρμανσης, το οποίο μετέτρεπε το δωμάτιο σε σάουνα ή λακονικό. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι το δίκτυο σωλήνων και πυλώνων, που διαχέει ομοιόμορφα τον ζεστό αέρα, παραμένει άθικτο ακόμη και μετά από σχεδόν δύο χιλιετίες κάτω από το νερό.

Η Μπάια, που χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ., είχε ήδη γίνει δημοφιλής προορισμός διακοπών για τη ρωμαϊκή ελίτ, με τον ποιητή Λίβιο να υμνεί τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών της. Μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ., η Μπάια είχε μετατραπεί στο αρχαίο αντίστοιχο του Μόντε Κάρλο, ένα φημισμένο κέντρο διασκέδασης και ακολασίας.

Πρόσωπα όπως ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Αύγουστος και ο Νέρων συνέρρεαν στην πόλη για να επιδείξουν τον πλούτο τους, να ζήσουν ερωτικές περιπέτειες και να διοργανώσουν ατελείωτα πάρτι. Η Μπάια σύντομα έγινε συνώνυμη της απόλαυσης και της αμαρτίας, τόσο που ο ποιητής Σέξτος Προπέρτιος την περιέγραψε ως «δίνη πολυτέλειας» και «λιμάνι ακολασίας».

Σε ένα διαβόητο επεισόδιο, ο τρελός αυτοκράτορας Καλιγούλας διέταξε την κατασκευή μιας πλωτής γέφυρας μήκους 5 χιλιομέτρων, ώστε να μπορεί να διασχίσει τον κόλπο με το άλογό του.

Ωστόσο, η πόλη άρχισε σταδιακά να βυθίζεται κάτω από τη θάλασσα, λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας που προκάλεσε μια διαδικασία γνωστή ως ηφαιστειακός βραδυσεισμός, κατά την οποία η γη ανυψώνεται ή βυθίζεται, ωθώντας τον κόλπο κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.