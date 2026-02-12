Ο Μάικλ Ντάγκλας βάζει τέλος στις «εκδοχές» που έγραφαν οι τίτλοι και το box office.Ο 81χρονος σταρ ανακοίνωσε ότι κυκλοφορεί αυτοβιογραφία στις 6 Οκτωβρίου 2026, υποσχόμενος μια ειλικρινή, «χωρίς φίλτρα» κατάθεση για όσα έζησε μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Η ανακοίνωση ήρθε μέσα από το εκδοτικό του οίκο, Grand Central Publishing, με τον Ντάγκλας να ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να παραδώσει ένα ακόμη γυαλισμένο αφήγημα διασημότητας, αλλά «τη δική του ιστορία, με τους δικούς του όρους». Το βιβλίο είναι προς το παρόν χωρίς τίτλο και θα γραφτεί σε συνεργασία με τον Mike Fleming Jr. (Deadline, Editor-at-Large).

Και εδώ είναι το στοίχημα: να φωτίσει τις «πραγματικότητες πίσω από τους τίτλους». Γιατί ο Μάικλ Ντάγκλας, όσο κι αν ταυτίστηκε με το χολιγουντιανό “cool”, έχει περάσει από κεφάλαια που δεν χωρούν εύκολα σε αφίσες.

Τι θα περιλαμβάνει η αυτοβιογραφία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ντάγκλας θα μιλήσει για:

Το μεγάλωμα ως γιος του Κερκ Ντάγκλας και τη διαρκή προσπάθεια να βγει από τη «σκιά» του.

Τη διαδρομή του στην τηλεόραση και το σινεμά.

Τη μάχη του με καρκίνο σταδίου IV.

Τις δυσκολίες γύρω από εξαρτήσεις,

Την οικογενειακή του ζωή, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμασιών που έχει δημόσια μοιραστεί κατά καιρούς για τον γιο του Cameron.

Τον γάμο του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, που μετρά πλέον 25 χρόνια.

Από το «Streets of San Francisco» στο «Wall Street» – και στις κορυφές του Χόλιγουντ

Ο Μάικλ Ντάγκλας δεν υπήρξε απλώς πρωταγωνιστής. Υπήρξε και παραγωγός με ένστικτο: έχει κερδίσει Όσκαρ ως ηθοποιός για το “Wall Street” και ως παραγωγός για το “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, ενώ το όνομά του συνδέθηκε με ταινίες που σημάδεψαν δεκαετίες, από το “Fatal Attraction” μέχρι το “Basic Instinct”.

Η αυτοβιογραφία, όπως περιγράφεται, επιχειρεί να ενώσει αυτά τα «μεγάλα» (η επιτυχία, τα βραβεία, τα γυρίσματα, οι εποχές του Χόλιγουντ) με τα «δύσκολα» (ασθένεια, πιέσεις, προσωπικές μάχες), χωρίς να εξωραΐσει τίποτα.

Και η δημόσια πλευρά: Ακτιβισμός, ΟΗΕ και κοινωνικές θέσεις

Ο Ντάγκλας έχει επίσης έντονη δημόσια δράση και έχει αναφερθεί ότι από το 1998 έχει οριστεί Messenger of Peace των Ηνωμένων Εθνών – μια πλευρά που επίσης θα «μπει» στο βιβλίο, μαζί με την ευρύτερη στάση του απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα.

Πότε κυκλοφορεί

Η αυτοβιογραφία του Μάικλ Ντάγκλας αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου 2026 από τον Grand Central Publishing.

