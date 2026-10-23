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Η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 1961 με το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή».

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ο συνθέτης διηύθυνε το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ίδρυσε την Ορχήστρα των Χρωμάτων, προωθώντας τη δημιουργική ελευθερία.

Το πλούσιο έργο του, που περιλαμβάνει εμβληματικές συνθέσεις όπως «Το χαμόγελο της Τζοκόντας» και «Ο Μεγάλος Ερωτικός», διατηρεί τη διαχρονική αξία του μέχρι σήμερα.

Ο Χατζιδάκις απεβίωσε στην Αθήνα το 1994, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα.

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Στις 23 Οκτωβρίου 1925 γεννήθηκε στην Ξάνθη ένας άνθρωπος που έμελλε να αλλάξει τον ήχο της Ελλάδας. Ο Μάνος Χατζιδάκις δεν υπήρξε απλώς ένας εξαιρετικά επιτυχημένος συνθέτης. Υπήρξε μια προσωπικότητα που συνέδεσε το λαϊκό τραγούδι με την ποίηση, το θέατρο με τον κινηματογράφο, την ελληνική παράδοση με μια ανοιχτή, οικουμενική μουσική γλώσσα.

Η Ξάνθη, η Κρήτη και τα πρώτα χρόνια

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Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε στην Ξάνθη, πόλη που κατείχε ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις του. Ο πατέρας του, δικηγόρος Γεώργιος Χατζιδάκις, καταγόταν από τη Μύρθιο Ρεθύμνου στην Κρήτη, ενώ η μητέρα του, Αλίκη Αρβανιτίδου, από την Αδριανούπολη. Επομένως, γενέτειρά του ήταν η Ξάνθη και τόπος της πατρικής καταγωγής του η Κρήτη. Ξεκίνησε πιάνο μόλις τεσσάρων ετών και διδάχθηκε επίσης βιολί και ακορντεόν. Το 1932 η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.

Στα χρόνια της Κατοχής γνώρισε τη σκληρή πλευρά της ζωής, κάνοντας διάφορες δουλειές για να επιβιώσει. Παράλληλα καλλιεργούσε τη μουσική του παιδεία και ήρθε σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Η γνωριμία και η βαθιά δημιουργική σχέση του με τον ποιητή Νίκο Γκάτσο θα αποδεικνυόταν καθοριστική.

Από το Θέατρο Τέχνης στην αναγνώριση του ρεμπέτικου

Το 1944 έκανε την πρώτη του ουσιαστική θεατρική εμφάνιση με μουσική για τον «Τελευταίο Ασπροκόρακα» στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν. Ακολούθησαν συνεργασίες με μεγάλους θεατρικούς οργανισμούς και παραστάσεις, ανάμεσά τους ο «Ματωμένος Γάμος», το «Λεωφορείον ο Πόθος» και οι «Όρνιθες». Το 1949, με την περίφημη διάλεξή του για το ρεμπέτικο, υπερασπίστηκε δημόσια μια μουσική παράδοση που πολλοί τότε περιφρονούσαν. Δεν αντιμετώπισε το λαϊκό τραγούδι ως κατώτερη τέχνη, αλλά ως ζωντανό πολιτισμό.

Το Όσκαρ που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο

Η διεθνής καταξίωση ήρθε με την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζυλ Ντασέν και το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά», που ερμήνευσε η Μελίνα Μερκούρη. Στην απονομή του 1961, το τραγούδι κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για τις ταινίες του 1960. Η μελωδία έγινε διεθνής επιτυχία και συνδέθηκε όσο λίγες με την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το βραβείο υπήρξε ιστορική στιγμή, αλλά δεν μπορεί να χωρέσει το μέγεθος της συνολικής προσφοράς του δημιουργού.

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Οι μεγάλες επιτυχίες που έμειναν διαχρονικές

Στη μεγάλη μουσική του διαδρομή ανήκουν τραγούδια και έργα όπως «Χάρτινο το φεγγαράκι», «Αγάπη που ’γινες δίκοπο μαχαίρι», «Μια πόλη μαγική», «Οδός Ονείρων», «Το χαμόγελο της Τζοκόντας», «Μυθολογία», «Ο Μεγάλος Ερωτικός», «Αθανασία», «Τα παράλογα» και «Η εποχή της Μελισσάνθης». Στο «Χαμόγελο της Τζοκόντας» ανέδειξε την ορχηστρική γραφή του, ενώ στον «Μεγάλο Ερωτικό» μελοποίησε ποίηση από διαφορετικές εποχές του ελληνικού λόγου. Ο «Κεμάλ», με στίχους του Νίκου Γκάτσου στην ελληνική του εκδοχή, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του.

Η μουσική του πέρασε από τις φωνές σημαντικών ερμηνευτών, ανάμεσά τους η Νάνα Μούσχουρη, η Μελίνα Μερκούρη, η Φλέρυ Νταντωνάκη και ο Γιώργος Μαρίνος. Η ιδιοφυΐα του ήταν ότι μπορούσε να γράψει μια μελωδία αμέσως αναγνωρίσιμη και, την ίδια στιγμή, βαθιά σύνθετη.

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Το Τρίτο Πρόγραμμα και η Ορχήστρα των Χρωμάτων

Από το 1975 έως το 1981 διηύθυνε το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μετατρέποντάς το σε χώρο πολιτισμού, δημιουργικής ελευθερίας και ανανέωσης. Δεν περιορίστηκε στη μουσική παραγωγή: αναζήτησε νέες φωνές, νέους τρόπους ραδιοφωνικής αφήγησης και ένα διαφορετικό επίπεδο δημόσιας συζήτησης. Το 1989 ίδρυσε την Ορχήστρα των Χρωμάτων, θέλοντας να παρουσιάσει έργα και συνδυασμούς που δεν είχαν πάντοτε θέση στο συμβατικό συναυλιακό πρόγραμμα.

Η πρωινή τρίωρη εκπομπή που μου ανέθεσε ο Χατζιδάκις στο Α Πρόγραμμα

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Και όταν ανέλαβε όλη τη διεύθυνση της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, είχα την τιμή να με καλέσει ο Μάνος Χατζηδάκης στο γραφείο του, ένα βράδυ που τελείωσα τις ειδήσεις στην τηλεόραση και να μου είπε ότι θέλει στο Πρώτο Πρόγραμμα να ξεκινήσω, για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, πρωινή καθημερινή τρίωρη εκπομπή με ειδήσεις, με τραγούδια, ενημέρωση για την κίνηση και με σύντομες συνεντεύξεις. Είναι αυτό που αργότερα έκανα στον ΑΝΤ1 με την «Πρωινή Γραμμή». Και μάλιστα αυτήν την πρωτοποριακή πρωινή ζώνη την μοιραζόμουν μέρα παρά μέρα με το Γιάννη Πετρίδη. Και την κίνηση στους δρόμους, την μετέδιδε ο καλός μου φίλος και συνάδελφος Γιώργος Κοντονής. Έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου και στο ραδιόφωνο. Χάρη στον Μάνο Χατζηδάκι. Ήταν αρχές του 1975.

Ένας δημόσιος διανοούμενος που δεν συμβιβαζόταν

Ο Χατζιδάκις μιλούσε ανοιχτά για την παιδεία, την ελευθερία, τον αυταρχισμό και τον φανατισμό. Αρνιόταν να χωρέσει σε κομματικές ταμπέλες και υπερασπιζόταν την προσωπική ανεξαρτησία της σκέψης. Το έργο του δεν αποσκοπούσε μόνο στη συγκίνηση· προσπαθούσε να αφυπνίσει και να καλλιεργήσει τον ακροατή.

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Η τελευταία αυλαία και η κληρονομιά

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Ο Μάνος Χατζιδάκις πέθανε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 1994, σε ηλικία 68 ετών. Τρεις δεκαετίες και πλέον αργότερα, οι μελωδίες του εξακολουθούν να ακούγονται, να ερμηνεύονται και να συγκινούν. Το Όσκαρ υπήρξε το πιο λαμπερό διεθνές παράσημο. Η πραγματική του νίκη, όμως, ήταν ότι άφησε πίσω του έναν ολόκληρο μουσικό κόσμο, απολύτως ελληνικό και ταυτόχρονα παγκόσμιο.

Πηγές

Αρχείο ΕΡΤ: https://www.ert.gr/ert-arxeio/100-xronia-manos-xatzidakis-23-oktovriou-1925/

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Εθνική Λυρική Σκηνή: https://virtualmuseum.nationalopera.gr/el/eikoniki-ekthesi/prosopa/hatzidakis-manos-1977

Βιβλιονέτ: https://biblionet.gr/μανoς-χατζιδακις-c23077