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Το Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρ. Ελευθεριάδη–Tériade διοργανώνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:30, μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι, με τίτλο «Μάνος Χατζιδάκις: Λόγος και μουσική».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100+1 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα δημιουργού, το Μουσείο προσκαλεί το κοινό σε μια πρωτότυπη περιήγηση στον πνευματικό και αισθητικό κόσμο του, μέσα από ένα πρόγραμμα λόγου, ζωντανής μουσικής και πολύτιμων ηχητικών τεκμηρίων, το οποίο σχεδίασαν και παρουσιάζουν ο συγγραφέας και δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού Γιώργος Αρχιμανδρίτης και η ερμηνεύτρια, μουσικός και τραγουδοποιός Κατερίνα Φωτεινάκη.

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Η αφίσα της εκδήλωσης

Ο Μάνος Χατζιδάκις υπήρξε θεμελιώδης μορφή του νεοελληνικού ποιητικού τραγουδιού και ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Με το έργο και την πνευματική του παρουσία ανανέωσε ουσιαστικά το ελληνικό τραγούδι, συνδέοντας τη μουσική με την ποίηση,

το θέατρο και τη βαθύτερη καλλιτεχνική έκφραση.

Παράλληλα με τη μουσική του δημιουργία, έγραψε ποιήματα, σχόλια και χρονικά βαθιά ριζωμένα στην κοινωνική και πολιτιστική πραγματικότητα. Μέσα από αυτά εξέφρασε, με ευφυΐα, ευαισθησία αλλά και καυστικότητα, τις σκέψεις και τις ανησυχίες του για την τέχνη και την εποχή του. Η εκδήλωση θα αναδείξει τις

διαφορετικές όψεις της δημιουργικής προσωπικότητας του Μάνου Χατζιδάκι, δημιουργώντας μια ζωντανή συνομιλία ανάμεσα στον λόγο και την μουσική του.

Η Κατερίνα Φωτεινάκη, με τη φωνή και την κιθάρα της, θα ερμηνεύσει τραγούδια από τους εμβληματικούς κύκλους «Ματωμένος γάμος» και «Μπαλάντες της οδού Αθηνάς». Ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, θα διαβάσει επιλεγμένα κείμενα του Μάνου Χατζιδάκι, φωτίζοντας τη σκέψη, την ποιητικότητα και τη διεισδυτική ματιά του

δημιουργού.

Το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από ηχητικές μαρτυρίες που προέρχονται από το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αρχιμανδρίτη «Μια ζωή, ένα έργο: Μάνος Χατζιδάκις», μια παραγωγή της Γαλλικής Δημόσιας Ραδιοφωνίας (France Culture).

Πληροφορίες εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Χώρος: Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρ. Ελευθεριάδη–Tériade, Μυτιλήνη

Είσοδος: Ελεύθερη