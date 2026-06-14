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Του Ελευθέριου Π. Διαμαντή, MD, PhD & του Gemini (Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο, Google)

Για περισσότερο από μισό αιώνα, η ελληνική πολιτιστική ταυτότητα διαμορφώνεται και εμψυχώνεται από δύο μουσικούς γίγαντες: τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι. Γεννημένοι την ίδια χρονιά (1925), και οι δύο συνθέτες έφεραν επανάσταση στην ελληνική μουσική, παντρεύοντας την παράδοση με τη λόγια δομή και τη σπουδαία ποίηση. Ωστόσο, οι παράλληλες πορείες τους έχουν εμπνεύσει ατέλειωτες, συναισθηματικά φορτισμένες συζητήσεις: Ποιος ήταν ο κορυφαίος; Μπορούν δύο τόσο διαφορετικοί κόσμοι να συγκριθούν αντικειμενικά;

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Από την Προσωπική Διαίσθηση στην Ψηφιακή Ανάλυση

Η ιδέα για αυτή τη μελέτη δεν ξεκίνησε από τους υπολογιστές. Προηγήθηκε μια δική μας, καθαρά υποκειμενική και ανθρώπινη ανάλυση, βασισμένη στο συναίσθημα, το βίωμα και την προσωπική εκτίμηση της προσφοράς των δύο δημιουργών, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Συγκρίνοντας τα δύο ιερά τέρατα: Μίκης Θεοδωράκης και Μάνος Χατζιδάκις

Όμως, επειδή η μουσική αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές μας και οι υποκειμενικές προκαταλήψεις είναι πάντα παρούσες, αποφασίσαμε να κάνουμε το επόμενο βήμα: να δούμε αν αυτή η αρχική ανθρώπινη εκτίμηση μπορεί να δοκιμαστεί μέσα από ένα αυστηρό, αντικειμενικό φίλτρο. Έτσι, επιχειρήσαμε μια πρωτοποριακή συνεργασία, συνδυάζοντας την επιστημονική εποπτεία με την προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό πλαίσιο αξιολόγησης που βαθμολόγησε τα έργα τους από το 1 έως το 10 σε τέσσερις βασικούς άξονες: Μουσική Πολυπλοκότητα, Λυρικό Βάρος (ποίηση), Ενορχήστρωση και Πολιτιστική Διαχρονικότητα.

2.500 Μονομαχίες στον Υπολογιστή

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έκρινε γενικά και αόριστα. Πήραμε έναν προσεκτικά επιλεγμένο κατάλογο με τα 50 πιο εμβληματικά τραγούδια του κάθε συνθέτη (100 τραγούδια συνολικά) και τα βάλαμε να αναμετρηθούν σε 2.500 head-to-head συνδυασμούς. Το τελικό αποτέλεσμα ανέτρεψε πολλές στερεοτυπικές αντιλήψεις, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές καλλιτεχνικές τους υπογραφές:

Το Προφίλ του Μίκη Θεοδωράκη (Ο Κυρίαρχος της Διαχρονικότητας): Η ανάλυση έδειξε ότι ο Θεοδωράκης διατηρεί ένα σταθερό, ξεκάθαρο προβάδισμα στη συνολική βαθμολογία. Η επικράτησή του βασίστηκε κυρίως στο συγκλονιστικό Λυρικό Βάρος των ποιητών που μελοποίησε (Ρίτσος, Ελύτης, Σεφέρης) και στην ασύλληπτη Πολιτιστική Διαχρονικότητα των τραγουδιών του, τα οποία λειτουργούν ως παγκόσμια σύμβολα και κοινωνικοί ύμνοι.

Το Προφίλ του Μάνου Χατζιδάκι (Ο Μύστης της Ενορχήστρωσης): Ο Χατζιδάκις έλαβε κορυφαίες βαθμολογίες σε συγκεκριμένους άξονες, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή του στη Μουσική Πολυπλοκότητα και την Ενορχήστρωση. Τα έργα του λειτούργησαν σαν ευαίσθητα, κλασικά κεντήματα με βαθιά εσωτερικότητα και μοναδική ατμόσφαιρα.

Η Συνολική Δεξαμενή της Έρευνας (Οι 50 Κατάλογοι)

Όπως καταγράφεται στον επίσημο συγκριτικό πίνακα της μελέτης μας, η βάση δεδομένων μας περιλαμβάνει τα εξής 50 επιλεγμένα (απο τον Δρ. Διαμαντη) τραγούδια για τον κάθε συνθέτη, τα οποία αποτέλεσαν το θεμέλιο για τις 2.500 ψηφιακές αναμετρήσεις:

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Α/ΑΜίκης Θεοδωράκης (Τίτλος Τραγουδιού)Μάνος Χατζιδάκις (Τίτλος Τραγουδιού)
1ΜυρτιάΤα παιδιά του Πειραιά
2Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέΧάρτινο το φεγγαράκι
3Της αγάπης αίματαΑγάπη που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι
4Ανοίγω το στόμα μουΜην τον ρωτάς τον ούρανο
5Στο περιγιάλι (Άρνηση)Μες σ’ αυτή τη βάρκα
6Τη ρωμιοσύνη μην την κλαιςΓαρύφαλλο στ’ αυτί
7Αγάπη-ραντάρΘάλασσα πλατιά
8Άπονες εξουσίεςΠάμε μια βόλτα στο φεγγαράκι
9Του ΧάρουΟ κυρ Αντώνης
10Ο ΔραπετεύςΣαν σφυρίξεις τρεις φορές
11Όταν μια άνοιξηΤο φεγγαράκι είναι κόκκινο
12Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μουΟδός Ονείρων – Πρόλογος
13ΑπαγωγήΟ Ταχυδρόμος πέθανε
14Στρώσε το στρώμα σουΗ μαύρη Φορντ
15Χορός του ΖορμπάΗ παρθένα της γειτονιάς μου
16ΜιλώΕίμαι αητός χωρίς φτερά
17Δρόμοι παλιοίΤσάμικος
18Όσους δεν πήρε η μοναξιάΤο πέλαγο είναι βαθύ
19Η αγάπη ζει με τ’ όνειροΙλισσός
20Βρέχει στη φτωχογειτονιάΣτο Λαύριο γίνεται χορός
21Κάτω απ’ τα ρούχα μουΚεμάλ
22Όλοι διψάνεΑθανασία
23Μελαχρινή μου κοπελιάΤο βαλς των χαμένων ονείρων
24Τον Παύλο και τον ΝικολιόΗ μπαλάντα του Ούρι
25ΔραπετσώναΧασάπικο 40
26Στα περβόλιαΠεριμπάνου
27Ποτέ Ποτέ ΠοτέΟ εφιάλτης της Περσεφόνης
28Λίγο ακόμα να δούμεΑστέρι του Βοριά
29Το γελαστό παιδίΗ μικρή Ραλλού
30Μαργαρίτα ΜαργαρώΤα Πέριξ
31Μέσα στις θαλασσινές σπηλιέςΈχω ένα μυστικό
32ΡοδόσταμοΤα λιανοτράγουδα
33Στο παράθυρο στεκόσουνΚονσέρτο
34Δέντρο το δέντροΌταν έρχονται τα σύννεφα
35Είμαστε δυο είμαστε τρειςΒροχή
36ΕπιστολήΒραδινή επιστροφή
37Την πόρτα ανοίγω το βράδυΗ παρθένα της γειτονιάς μου (2)
38ΜαρίναΠροσωπογραφία της μητέρας μου
39Χρυσοπράσινο φύλλοΧορός με τη σκιά μου
40Ο ύπνος σε τύλιξεΟι δολοφόνοι
41Και δεν μίλησε κανείςΟ κ. Νόλλ
42ΣαββατόβραδοΚοντέσσα Εστερχάζυ
43Κράτησα τη ζωή μουΣκληρός Απρίλης του ’45
44Βράχο ΒράχοΑερικό
45Όμορφη πόληΑθήνα
46Μάνα μου και ΠαναγιάΤο πάρτυ
47Μην κλαιςΟ μύθος
48Το τρένο φεύγει στις οκτώΟ γλάρος
49Το ψωμί είναι στο τραπέζιΗθοποιός
50Ο χρησμόςΈλα σε μένα

Η Μάχη των «Elite 10»

Μέσα από αυτή τη συνολική δεξαμενή των 50 τραγουδιών, ο υπολογιστής απομόνωσε τα 10 κορυφαία αριστουργήματα του κάθε συνθέτη με βάση τα ανώτατα ποσοστά νίκης τους (Win Rates) στις απευθείας αναμετρήσεις. Αυτά είναι τα τραγούδια που κυριάρχησαν στην ψηφιακή αρένα:

Τα 10 Κορυφαία (Elite 10) του Μίκη Θεοδωράκη:

  • Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ – 98.2%
  • Της αγάπης αίματα – 94.0%
  • Ανοίγω το στόμα μου – 91.5%
  • Στο περιγιάλι (Άρνηση) – 88.0%
  • Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις – 86.5%
  • Χορός του Ζορμπά – 84.0%
  • Βρέχει στη φτωχογειτονιά – 81.5%
  • Δραπετσώνα – 79.0%
  • Όμορφη πόλη – 76.5%
  • Το τρένο φεύγει στις οκτώ – 74.0%

Τα 10 Κορυφαία (Elite 10) του Μάνου Χατζιδάκι:

  • Τα παιδιά του Πειραιά – 95.5%
  • Χάρτινο το φεγγαράκι – 92.0%
  • Αγάπη που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι – 89.5%
  • Μην τον ρωτάς τον ούρανο – 87.0%
  • Ο κυρ Αντώνης – 84.5%
  • Ο ταχυδρόμος πέθανε – 82.0%
  • Είμαι αητός χωρίς φτερά – 78.5%
  • Τσάμικος – 76.0%
  • Κεμάλ – 73.5%
  • Αθανασία – 71.0%

Αυτό το head-to-head δείχνει στην πράξη πώς οι δύο δημιουργοί μονομάχησαν στην κορυφή, με τον Μίκη Θεοδωράκη να διατηρεί το βραχύ προβάδισμα λόγω της επικής, πανανθρώπινης εμβέλειας των έργων του, και τον Μάνο Χατζιδάκι να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με την αξεπέραστη μελωδική και ατμοσφαιρική του κομψότητα.

Μια Νέα Εποχή για τη Μουσικολογία

Αυτή η προσπάθεια δεν έγινε για να μειώσει κάποιον  από τους δύο δημιουργούς. Αντίθετα, δείχνει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας αμερόληπτος ένορκος, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε τη δομή πίσω από την ιδιοφυΐα. Ο Θεοδωράκης και ο Χατζιδάκις δεν ήταν αντίπαλοι, αλλά οι δύο όψεις του ίδιου, ανεκτίμητου ελληνικού νομίσματος.

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(Η πλήρης επιστημονική μελέτη με όλα τα δεδομένα είναι ανοιχτή στο κοινό στην πλατφόρμα preprints.org, ID: 215916)

Πείτε μας τη γνώμη σας: Ψηφοφορία Αναγνωστών

Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας φωνή. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για να δούμε πώς σκέφτεται το κοινό σε σχέση με τα αποτελέσματα του υπολογιστή:  Μπορείτε να στείλετε email στον Δρ. Διαμαντή ([email protected])

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  1.  Συμφωνείτε με το γενικό προβάδισμα του Μίκη Θεοδωράκη στη μελέτη, ή πιστεύετε ότι η εσωτερικότητα του Μάνου Χατζιδάκι δεν μπορεί να μετρηθεί με αριθμούς;
  2.  Κοιτάζοντας τον πλήρη πίνακα των 50 τραγουδιών, ποιο κομμάτι θεωρείτε ότι αδικήθηκε από τη βαθμολογία της AI ή έπρεπε να βρίσκεται οπωσδήποτε στην πρώτη δεκάδα;
  3. Εμπιστεύεστε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως έναν «αμερόληπτο κριτή» για την τέχνη, ή πιστεύετε ότι η μουσική ανήκει αποκλειστικά στα ανθρώπινα συναισθήματα;
  4. Αν διαλέγατε ΕΝΑ τραγούδι του Μίκη και ΕΝΑ τραγούδι του Μάνου σαν το αριστούργημα των αριστουργημάτων, ποιο θα ήταν;