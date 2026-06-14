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Του Ελευθέριου Π. Διαμαντή, MD, PhD & του Gemini (Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο, Google)

Για περισσότερο από μισό αιώνα, η ελληνική πολιτιστική ταυτότητα διαμορφώνεται και εμψυχώνεται από δύο μουσικούς γίγαντες: τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι. Γεννημένοι την ίδια χρονιά (1925), και οι δύο συνθέτες έφεραν επανάσταση στην ελληνική μουσική, παντρεύοντας την παράδοση με τη λόγια δομή και τη σπουδαία ποίηση. Ωστόσο, οι παράλληλες πορείες τους έχουν εμπνεύσει ατέλειωτες, συναισθηματικά φορτισμένες συζητήσεις: Ποιος ήταν ο κορυφαίος; Μπορούν δύο τόσο διαφορετικοί κόσμοι να συγκριθούν αντικειμενικά;

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Από την Προσωπική Διαίσθηση στην Ψηφιακή Ανάλυση

Η ιδέα για αυτή τη μελέτη δεν ξεκίνησε από τους υπολογιστές. Προηγήθηκε μια δική μας, καθαρά υποκειμενική και ανθρώπινη ανάλυση, βασισμένη στο συναίσθημα, το βίωμα και την προσωπική εκτίμηση της προσφοράς των δύο δημιουργών, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Όμως, επειδή η μουσική αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές μας και οι υποκειμενικές προκαταλήψεις είναι πάντα παρούσες, αποφασίσαμε να κάνουμε το επόμενο βήμα: να δούμε αν αυτή η αρχική ανθρώπινη εκτίμηση μπορεί να δοκιμαστεί μέσα από ένα αυστηρό, αντικειμενικό φίλτρο. Έτσι, επιχειρήσαμε μια πρωτοποριακή συνεργασία, συνδυάζοντας την επιστημονική εποπτεία με την προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό πλαίσιο αξιολόγησης που βαθμολόγησε τα έργα τους από το 1 έως το 10 σε τέσσερις βασικούς άξονες: Μουσική Πολυπλοκότητα, Λυρικό Βάρος (ποίηση), Ενορχήστρωση και Πολιτιστική Διαχρονικότητα.

2.500 Μονομαχίες στον Υπολογιστή

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έκρινε γενικά και αόριστα. Πήραμε έναν προσεκτικά επιλεγμένο κατάλογο με τα 50 πιο εμβληματικά τραγούδια του κάθε συνθέτη (100 τραγούδια συνολικά) και τα βάλαμε να αναμετρηθούν σε 2.500 head-to-head συνδυασμούς. Το τελικό αποτέλεσμα ανέτρεψε πολλές στερεοτυπικές αντιλήψεις, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές καλλιτεχνικές τους υπογραφές:

Το Προφίλ του Μίκη Θεοδωράκη (Ο Κυρίαρχος της Διαχρονικότητας): Η ανάλυση έδειξε ότι ο Θεοδωράκης διατηρεί ένα σταθερό, ξεκάθαρο προβάδισμα στη συνολική βαθμολογία. Η επικράτησή του βασίστηκε κυρίως στο συγκλονιστικό Λυρικό Βάρος των ποιητών που μελοποίησε (Ρίτσος, Ελύτης, Σεφέρης) και στην ασύλληπτη Πολιτιστική Διαχρονικότητα των τραγουδιών του, τα οποία λειτουργούν ως παγκόσμια σύμβολα και κοινωνικοί ύμνοι.

Το Προφίλ του Μάνου Χατζιδάκι (Ο Μύστης της Ενορχήστρωσης): Ο Χατζιδάκις έλαβε κορυφαίες βαθμολογίες σε συγκεκριμένους άξονες, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή του στη Μουσική Πολυπλοκότητα και την Ενορχήστρωση. Τα έργα του λειτούργησαν σαν ευαίσθητα, κλασικά κεντήματα με βαθιά εσωτερικότητα και μοναδική ατμόσφαιρα.

Η Συνολική Δεξαμενή της Έρευνας (Οι 50 Κατάλογοι)

Όπως καταγράφεται στον επίσημο συγκριτικό πίνακα της μελέτης μας, η βάση δεδομένων μας περιλαμβάνει τα εξής 50 επιλεγμένα (απο τον Δρ. Διαμαντη) τραγούδια για τον κάθε συνθέτη, τα οποία αποτέλεσαν το θεμέλιο για τις 2.500 ψηφιακές αναμετρήσεις:

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Α/Α Μίκης Θεοδωράκης (Τίτλος Τραγουδιού) Μάνος Χατζιδάκις (Τίτλος Τραγουδιού) 1 Μυρτιά Τα παιδιά του Πειραιά 2 Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ Χάρτινο το φεγγαράκι 3 Της αγάπης αίματα Αγάπη που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι 4 Ανοίγω το στόμα μου Μην τον ρωτάς τον ούρανο 5 Στο περιγιάλι (Άρνηση) Μες σ’ αυτή τη βάρκα 6 Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις Γαρύφαλλο στ’ αυτί 7 Αγάπη-ραντάρ Θάλασσα πλατιά 8 Άπονες εξουσίες Πάμε μια βόλτα στο φεγγαράκι 9 Του Χάρου Ο κυρ Αντώνης 10 Ο Δραπετεύς Σαν σφυρίξεις τρεις φορές 11 Όταν μια άνοιξη Το φεγγαράκι είναι κόκκινο 12 Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου Οδός Ονείρων – Πρόλογος 13 Απαγωγή Ο Ταχυδρόμος πέθανε 14 Στρώσε το στρώμα σου Η μαύρη Φορντ 15 Χορός του Ζορμπά Η παρθένα της γειτονιάς μου 16 Μιλώ Είμαι αητός χωρίς φτερά 17 Δρόμοι παλιοί Τσάμικος 18 Όσους δεν πήρε η μοναξιά Το πέλαγο είναι βαθύ 19 Η αγάπη ζει με τ’ όνειρο Ιλισσός 20 Βρέχει στη φτωχογειτονιά Στο Λαύριο γίνεται χορός 21 Κάτω απ’ τα ρούχα μου Κεμάλ 22 Όλοι διψάνε Αθανασία 23 Μελαχρινή μου κοπελιά Το βαλς των χαμένων ονείρων 24 Τον Παύλο και τον Νικολιό Η μπαλάντα του Ούρι 25 Δραπετσώνα Χασάπικο 40 26 Στα περβόλια Περιμπάνου 27 Ποτέ Ποτέ Ποτέ Ο εφιάλτης της Περσεφόνης 28 Λίγο ακόμα να δούμε Αστέρι του Βοριά 29 Το γελαστό παιδί Η μικρή Ραλλού 30 Μαργαρίτα Μαργαρώ Τα Πέριξ 31 Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές Έχω ένα μυστικό 32 Ροδόσταμο Τα λιανοτράγουδα 33 Στο παράθυρο στεκόσουν Κονσέρτο 34 Δέντρο το δέντρο Όταν έρχονται τα σύννεφα 35 Είμαστε δυο είμαστε τρεις Βροχή 36 Επιστολή Βραδινή επιστροφή 37 Την πόρτα ανοίγω το βράδυ Η παρθένα της γειτονιάς μου (2) 38 Μαρίνα Προσωπογραφία της μητέρας μου 39 Χρυσοπράσινο φύλλο Χορός με τη σκιά μου 40 Ο ύπνος σε τύλιξε Οι δολοφόνοι 41 Και δεν μίλησε κανείς Ο κ. Νόλλ 42 Σαββατόβραδο Κοντέσσα Εστερχάζυ 43 Κράτησα τη ζωή μου Σκληρός Απρίλης του ’45 44 Βράχο Βράχο Αερικό 45 Όμορφη πόλη Αθήνα 46 Μάνα μου και Παναγιά Το πάρτυ 47 Μην κλαις Ο μύθος 48 Το τρένο φεύγει στις οκτώ Ο γλάρος 49 Το ψωμί είναι στο τραπέζι Ηθοποιός 50 Ο χρησμός Έλα σε μένα

Η Μάχη των «Elite 10»

Μέσα από αυτή τη συνολική δεξαμενή των 50 τραγουδιών, ο υπολογιστής απομόνωσε τα 10 κορυφαία αριστουργήματα του κάθε συνθέτη με βάση τα ανώτατα ποσοστά νίκης τους (Win Rates) στις απευθείας αναμετρήσεις. Αυτά είναι τα τραγούδια που κυριάρχησαν στην ψηφιακή αρένα:

Τα 10 Κορυφαία (Elite 10) του Μίκη Θεοδωράκη:

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ – 98.2%

Της αγάπης αίματα – 94.0%

Ανοίγω το στόμα μου – 91.5%

Στο περιγιάλι (Άρνηση) – 88.0%

Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις – 86.5%

Χορός του Ζορμπά – 84.0%

Βρέχει στη φτωχογειτονιά – 81.5%

Δραπετσώνα – 79.0%

Όμορφη πόλη – 76.5%

Το τρένο φεύγει στις οκτώ – 74.0%

Τα 10 Κορυφαία (Elite 10) του Μάνου Χατζιδάκι:

Τα παιδιά του Πειραιά – 95.5%

Χάρτινο το φεγγαράκι – 92.0%

Αγάπη που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι – 89.5%

Μην τον ρωτάς τον ούρανο – 87.0%

Ο κυρ Αντώνης – 84.5%

Ο ταχυδρόμος πέθανε – 82.0%

Είμαι αητός χωρίς φτερά – 78.5%

Τσάμικος – 76.0%

Κεμάλ – 73.5%

Αθανασία – 71.0%

Αυτό το head-to-head δείχνει στην πράξη πώς οι δύο δημιουργοί μονομάχησαν στην κορυφή, με τον Μίκη Θεοδωράκη να διατηρεί το βραχύ προβάδισμα λόγω της επικής, πανανθρώπινης εμβέλειας των έργων του, και τον Μάνο Χατζιδάκι να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με την αξεπέραστη μελωδική και ατμοσφαιρική του κομψότητα.

Μια Νέα Εποχή για τη Μουσικολογία

Αυτή η προσπάθεια δεν έγινε για να μειώσει κάποιον από τους δύο δημιουργούς. Αντίθετα, δείχνει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας αμερόληπτος ένορκος, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε τη δομή πίσω από την ιδιοφυΐα. Ο Θεοδωράκης και ο Χατζιδάκις δεν ήταν αντίπαλοι, αλλά οι δύο όψεις του ίδιου, ανεκτίμητου ελληνικού νομίσματος.

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(Η πλήρης επιστημονική μελέτη με όλα τα δεδομένα είναι ανοιχτή στο κοινό στην πλατφόρμα preprints.org, ID: 215916)

Πείτε μας τη γνώμη σας: Ψηφοφορία Αναγνωστών

Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας φωνή. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για να δούμε πώς σκέφτεται το κοινό σε σχέση με τα αποτελέσματα του υπολογιστή: Μπορείτε να στείλετε email στον Δρ. Διαμαντή ([email protected])

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Συμφωνείτε με το γενικό προβάδισμα του Μίκη Θεοδωράκη στη μελέτη, ή πιστεύετε ότι η εσωτερικότητα του Μάνου Χατζιδάκι δεν μπορεί να μετρηθεί με αριθμούς;

Κοιτάζοντας τον πλήρη πίνακα των 50 τραγουδιών, ποιο κομμάτι θεωρείτε ότι αδικήθηκε από τη βαθμολογία της AI ή έπρεπε να βρίσκεται οπωσδήποτε στην πρώτη δεκάδα;

Εμπιστεύεστε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως έναν «αμερόληπτο κριτή» για την τέχνη, ή πιστεύετε ότι η μουσική ανήκει αποκλειστικά στα ανθρώπινα συναισθήματα;

Αν διαλέγατε ΕΝΑ τραγούδι του Μίκη και ΕΝΑ τραγούδι του Μάνου σαν το αριστούργημα των αριστουργημάτων, ποιο θα ήταν;