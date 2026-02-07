Με τους «Εμιγκρέδες» (1974) του Πολωνού συγγραφέα Σλαβομίρ Μρόζεκ, ένα έργο διαχρονικό, πολιτικό και βαθιά ανθρώπινο, εγκαινιάζεται το Θέατρο Μετς του Σωτήρη Τσαφούλια και της Άννας Μενενάκου.

Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και τους δύο ρόλους του έργου ερμηνεύουν ο Σωκράτης Αγγελής και ο Παναγιώτης Παπαδούλης.

Οι «Εμιγκρέδες» – Το έργο

Δύο μετανάστες που προσπαθούν να ζήσουν από τα σκουπίδια. Ζουν σε ένα χώρο κάτω από τη «γη», σε ένα υπόγειο πολυκατοικίας που έχουν κάνει κατάληψη και το έχουν ονομάσει «σπίτι». Η μόνη τους επικοινωνία με τον έξω κόσμο είναι οι σωληνώσεις αποχέτευσης και νερού του κτηρίου. Κάθε ήχος μεταφράζεται από την φαντασία τους σε «ζωή». Δύο μετανάστες που η κοινωνία δεν τους δέχεται και τους απορρίπτει ως απόβλητα. Κι αν καταφέρουν να ενταχθούν σε αυτήν, θα τους ρίξει και πάλι στο χωνευτήρι των σκουπιδιών. Δυο ξένοι. Χωρίς πατρίδα. Ένας ξένος τόπος που σταθερά τους καλλιεργεί ψυχική απομόνωση και απελπισία.

«Εμιγκρέδες» © Domniki Mitropoulou

«Η κοινωνική απομόνωση είναι μια συστηματική επιθυμητή τακτική των σύγχρονων κοινωνιών»

«Η κοινωνική απομόνωση είναι μια συστηματική επιθυμητή τακτική των σύγχρονων κοινωνιών και της σύγχρονης μαζικής κουλτούρας», αναφέρει στο σκηνοθετικό σημείωμα του ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος χαρακτηρίζει το έργο ως την «επιτομή και τον ορισμό αυτής της εγκληματικής ενέργειας που αποσκοπεί στην πλήρη μοναξιά και θέλει τους ανθρώπους χωρίς πατρίδα, χωρίς φίλους, χωρίς συγγενείς. Ο Μρόζεκ κατορθώνει μέσα από ένα «παράλογο» πρίσμα καταγραφής γεγονότων, καταστάσεων και διαλόγων, να μας μεταφέρει την σημερινή υπαρξιακή αγωνία των «σύγχρονων» μελών μιας κοινωνίας, όπου οι κοινωνικά απομονωμένοι άνθρωποι αποφεύγουν εσκεμμένα κάθε επαφή με τους άλλους, ακόμη και όταν τους δοθεί ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Οι δύο αυτοί εσωστρεφείς «εμιγκρέδες», δηλαδή «μετανάστες», είναι πολύ πιο πιθανό να ρίξουν άγκυρα σε μια θάλασσα αποκαμωμένων ψυχών, παρά να βρουν πατρίδα».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Διανομή: Σωκράτης Αγγελής – Παναγιώτης Παπαδούλης

Μετάφραση: Έρση Βασιλικιώτη

Φωτισμοί: Έλενα Πετροπούλου

Σκηνικά-Κοστούμια-Μουσική Επιμέλεια: Τεσσερartio

Βοηθος Σκηνοθέτη: Αθηνά Τασιοπούλου

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου

Info

Από 17 Φεβρουαρίου και για λίγες παραστάσεις

Δευτέρα: 21.00

Τρίτη 21.00

Τετάρτη: 21.00

Πέμπτη: 21.00

Τιμές εισιτηρίων 18€ γενική είσοδος

Διάρκεια 75 λεπτά

Θέατρο Μετς, Αιδεσίου 19-23, Αθήνα 116 36

Προπώληση Εισιτήριων

https://www.ticketservices.gr/event/emigredes-theatro-mets/?eventid=14039&showid=94152