Μοντέλα σε ιστορικούς ναούς και τοποθεσίες της Ιταλίας -μία υψηλής αισθητικής σειρά φωτογραφιών για το ιταλικό Harper’s Bazaar-, αλλά και διασημότητες. Όπως η 63χρονη Σαρλότ Ράμπλινγκ γυμνή στο Λούβρο με φόντο την Μόνα Λίζα, ο Πάπας Φραγκίσκος σε γυναικεία φυλακή της Βενετίας, o Ίγκι Ποπ που αγκαλιάζει έναν κορμό δέντρου στο Μαϊάμι, η Κιμ Καρντάσιαν σε ένα λόφο από χώμα, η Βικτόρια Μπέκαμ μέσα σε μία shopping bag, η Βίβιαν Γουέστγουντ-επίσης γυμνή- και η Bjork με τον γιο της στη θάλασσα. Και λίγα μέτρα πιο πέρα, ένα μωρό, η μικρή Ίγκι, κόρη του Juergen Teller και της συζύγου και στενής συνεργάτιδας του, Dovile Drizyte, σε απίθανα στιγμιότυπα.

Με τον τίτλο-πρόσκληση «you are invited», η αναδρομική έκθεση του διάσημου Γερμανού φωτογράφου που εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, παρουσιάζει σειρές και μεμονωμένα έργα, μία επιλογή από προηγούμενες εκθέσεις μαζί με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα.

Advertisement

Advertisement

© Andreas Simopoulos

© Margarita Yoko Nikitaki

© Andreas Simopoulos

© Andreas Simopoulos

Στα δύο επίπεδα του φιλόξενου χώρου, έκτασης 3.760 τετραγωνικών μέτρων, ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, που μεταμορφώθηκε σε «εργοστάσιο περιπέτειας», ένα «εργοστάσιο ονείρων και ιδεών», όπως τόνισε η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, στη συνομιλία της με τον φωτογράφο, ο Γιούργκεν Τέλερ παίζει με τα πρόσωπα, τις σχέσεις και το βάρος του χρόνου.

Γιούργκεν Τέλερ – Αφροδίτη Παναγιωτάκου © Andreas Simopoulos

Προκαλώντας μία γκάμα αντιδράσεων που κινείται από τον θαυμασμό στη συγκίνηση και από την έκπληξη στη θυμηδία, τολμάει εκτός των άλλων να αυτοβιογραφηθεί περνώντας και ο ίδιος μπροστά από τον φακό.

Όπως στη φωτογραφία που τον απεικονίζει γυμνό πάνω στο τάφο του πατέρα του, να πίνει μπύρα και να καπνίζει. «Θεωρώ ότι έμαθα πολλά από την ανατροφή μου και το βάρος της ανατροφής μου με την επιθετικότητα του πατέρα μου και την αυτοκτονία του […] Δεν ήθελα να καταστρέψω τη ζωή μου, έχω μία ζωή και πρέπει να κάνω κάτι με αυτή, κάτι θετικό. Δεν φοβήθηκα ποτέ να βουτήξω στο κρύο νερό και να μην είμαι σε ένα ασφαλές μέρος. Πρέπει να παίρνεις ρίσκα και αυτού του είδους οι ευαλωτότητες είναι απλά μέσα σου», εξήγησε.

«Επέλεξα τον τίτλο you are invited ως κάτι θετικό, μια πρόσκληση να κοιτάξεις, να βιώσεις, να σκεφτείς, να ονειρευτείς. Προσκαλώ τον καθένα να το βιώσει. Αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνω κι εγώ τη ζωή, το πώς αντιμετωπίζω τις τραγωδίες της, την ομορφιά της και όλα τα ενδιάμεσα» Γιούργκεν Τέλερ

Με καμπάνιες μόδας για διάσημα fashion brand και editorial για κορυφαία περιοδικά τέχνης και μόδας -όπως και εκθέσεις από το Παρίσι και το Λονδίνο μέχρι τη Μόσχα και το Πεκίνο-, ο φωτογράφος που παρά τη φήμη του έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από τα social media, δηλώνει ότι πριν από περίπου είκοσι χρόνια, κουρασμένος από τις διασημότητες και τη ματαιοδοξία τους, ένιωσε την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει την πορεία του. «Όλοι ήθελαν να βρουν μια νέα Κέιτ Μος, ένα νέο σουπερ μόντελ, αλλά σε μένα συνέβαινε το αντίθετο, ήθελα να εκδημοκρατίσω όλο το σενάριο και να φωτογραφίζω τους πάντες», είπε χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα στα πρόσωπα, τις εκκλησίες, τα εργοτάξια, τις παραλίες και τα δάση, η έκθεση περιλαμβάνει και μία κατασκευή εντός της οποίας προβάλλεται ένα σύντομης διάρκειας φιλμάκι, «μία επιστολή αγάπης στον πεθερό μου, στον νεκρό πατέρα μου, στην ανδρική φιλία».

Advertisement

©Andreas Simopoulos

© Margarita Yoko Nikitaki

© Andreas Simopoulos

Η αναδρομική στο Onassis Ready δεν είναι μία έτοιμη έκθεση που απλά φιλοξενείται στην Αθήνα. «Όποτε κάνω μια έκθεση, λαμβάνω πάντα υπόψη τον τόπο και την κουλτούρα της εκάστοτε τοποθεσίας. Είναι σημαντικό για μένα το ότι η έκθεση εδώ είναι site-specific, προσαρμοσμένη στο κτίριο, στην πόλη, στη χώρα. Δεν θέλω μια σειρά από πανομοιότυπες φωτογραφίες σε κορνίζες να ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη», υπογράμμισε ο διάσημος Γερμανός φωτογράφος.

Οι εικόνες της Ίγκι, όπως επίσης της Dovile και της μητέρας του -«μια εξαιρετικά σημαντική φιγούρα στη ζωή μου που με στήριξε πολύ»- δεν περιλαμβάνονται τυχαία: Ο Τέλερ γνώριζε για τις «Οικογένειες», τη θεματική που επέλεξε εφέτος η Στέγη για τα 15χρονα της.

Στον χώρο λειτουργεί βιβλιοπωλείο με τον κατάλογο της έκθεσης σχεδιασμένο από τον Peter Saville, memorabilia και τίτλους από την πορεία του καλλιτέχνη, αλλά και μουσική, φαγητό και ποτό, ενώ στον υπαίθριο χώρο έχει δημιουργηθεί ένα χαλαρό lounge σε επιμέλεια της σκηνογράφου Όλγας Μπρούμα, με μουσική που επιμελείται το Stegi.Radio.

Advertisement

©Andreas Simopoulos

Info

Juergen Teller

you are invited

Advertisement

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα)

19 Οκτωβρίου – 30 Δεκεμβρίου 2025

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 18:00-23:00

Advertisement

Εισιτήρια

Advertisement

Κανονικό εισιτήριο: 10 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος Στέγης & Παρέα 5-9 άτομα: 8 €

Ανεργία: 7 €

Advertisement

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 5 €