Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ αναπαριστά το διάσημο «Κίτρινο Σπίτι» του σπουδαίου ζωγράφου στην Αρλ μέσα από μια έκθεση που συγκεντρώνει 14 από τα 23 έργα της οικογένειας Ρουλέν, δημιουργώντας μια ιστορική καλλιτεχνική «οικογενειακή συνάντηση», σύμφωνα με δημοσίευμα του artnet.

Για μόλις δεκαπέντε μήνες, το 1888 και το 1889, ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ (1853–1890) έζησε στο Κίτρινο Σπίτι στην Αρλ, μια μικρή πόλη στη νότια Γαλλία. Αυτή η καθοριστική περίοδος της σύντομης καριέρας του, γεμάτη δημιουργικές κορυφώσεις αλλά και προσωπικές δυσκολίες, οδήγησε στη δημιουργία 170 έργων ζωγραφικής, ανάμεσά τους τα εξαιρετικά πορτρέτα του τοπικού ταχυδρόμου, Ζοζέφ Ρουλέν, και της οικογένειάς του, καθώς και καμβάδες οι οποίοι απεικονίζουν τους χώρους διαμονής του ίδιου του καλλιτέχνη.

Η έκθεση ταξίδεψε στο Άμστερνταμ από το Museum of Fine Arts της Βοστόνης, όπου σημείωσε το συντριπτικό ρεκόρ των 280.000 επισκεπτών. Τα δύο ιδρύματα αποφάσισαν να συνεργαστούν καθώς η ανώτερη επιμελήτρια του Μουσείου Βαν Γκογκ, Nienke Bakker, και η επιμελήτρια ευρωπαϊκής ζωγραφικής του MFA, Katie Hanson, συνειδητοποίησαν ότι μαζί είχαν ήδη τέσσερα από τα πέντε μέλη της οικογένειας.

Πρόκειται για τον Ζοζέφ, τη σύζυγό του Ογκουστίν, τον 17χρονο Αρμάν, την 11χρονη Καμίλ και το μωρό Μαρκέλ, που γεννήθηκε ακριβώς την ημέρα που ο Βαν Γκογκ ζωγράφισε για πρώτη φορά τον πατριάρχη της οικογένειας, στις 31 Ιουλίου 1888.

Τι επιφυλάσσει μία επίσκεψη στο Μουσείο Βαν Γκογκ

Η έκθεση στο Άμστερνταμ περιλαμβάνει ορισμένες αξιοσημείωτες προσθήκες, η πιο εντυπωσιακή από τις οποίες είναι η πλήρους κλίμακας αναπαράσταση του Κίτρινου Σπιτιού. Το MFA είχε ένα πρόχειρο σχέδιο με τη διαρρύθμιση του κτιρίου, αλλά το Μουσείο Βαν Γκογκ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, αναπαριστώντας τη χαρακτηριστική πολύχρωμη πρόσοψη του σπιτιού, που έχει μείνει στην ιστορία μέσω ενός από τα πιο αγαπημένα έργα του μουσείου με τίτλο «The Yellow House» (1888).

Σύμφωνα με το artnet, μέσα στην έκθεση λειτουργεί και ένα κέντρο δραστηριοτήτων, όπου οι επισκέπτες μπορούν να γράψουν τα δικά τους γράμματα ή να ζωγραφίσουν πορτρέτα, να διαβάσουν το «Little Golden Book Vincent and Camille» ή να παίξουν με μεγάλα παζλ που απεικονίζουν τα έργα των Ρουλέν.

«Θέλουμε να δώσουμε στον επισκέπτη την αίσθηση του χρόνου και του τόπου αλλά και του χώρου (το ατελιέ του Βαν Γκογκ στο Κίτρινο Σπίτι) όπου δημιουργήθηκαν τα πορτρέτα των Ρουλέν», δήλωσε η Bakker. Το μουσείο έχει επίσης προσλάβει ηθοποιούς που ενσαρκώνουν τους Αρμάν και Ογκουστίν σε τακτικά χρονικά διαστήματα κάθε εβδομάδα, προσφέροντας μια πιο ζωντανή εμπειρία από τον κόσμο του Βαν Γκογκ στην Αρλ.

Παράλληλα, το ίδρυμα έφερε στο φως την αυθεντική καρέκλα στην οποία καθόταν ο Ζοζέφ Ρουλέν όταν τον ζωγράφιζε ο καλλιτέχνης. Η ρουστίκ καρέκλα από ιτιά ανήκει στη συλλογή του μουσείου, αλλά εκτίθεται για πρώτη φορά.

Τα δωμάτια όπου ο καλλιτέχνης έζησε τις τελευταίες του στιγμές

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αρλ, ο Βαν Γκογκ και ο Ρουλέν ανέπτυξαν μια ισχυρή φιλία, όπως αποδεικνύουν τα γράμματα που αντάλλαξαν και εκτίθενται για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη έκθεση. Παρά τις αναμφισβήτητες ψυχολογικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο, η σχέση του με την οικογένεια Ρουλέν του προσέφερε μεγάλη χαρά και συντροφικότητα.

Τους πρώτους μήνες του στην Αρλ, ο Βαν Γκογκ δεν κατάφερε να βρει κανέναν για να ζωγραφίσει το πορτρέτο του γράφοντας στον αδερφό του, Θίο, ότι «δεν έχω κάνει ούτε ένα εκατοστό προόδου στις καρδιές των ανθρώπων».

Η γνωριμία με τον Ζοζέφ Ρουλέν αποτέλεσε μεγάλη πρόοδο, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά και όταν ο Βαν Γκογκ διαφώνησε με τον Γκογκέν και υπέστη ψυχική κρίση, κόβοντας το δικό του αυτί, ήταν ο ίδιος ο Ζοζέφ που τον επισκεπτόταν καθημερινά στο νοσοκομείο. Παρά τη φήμη του ως μίας μοναχικής ιδιοφυίας, ο Βαν Γκογκ επιζητούσε την παρέα.

Με πληροφορίες από artnet, Van Gogh Museum

