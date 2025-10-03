Ο Μάρτιν Σκορσέζε αναλογίζεται το καλό και το κακό στο πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese», σε σκηνοθεσία της Ρεμπέκα Μίλερ για το Apple TV+, που είναι αφιερωμένο στον θρυλικό σκηνοθέτη.

Έχει υπογράψει μερικές από τις πιο διάσημες αμερικανικές ταινίες των τελευταίων πενήντα ετών -από το «Taxi Driver», «Το χρώμα του χρήματος» και το «Goodfellas», μέχρι τις «Συμμορίες της Νέας Υόρκης», το «Καζίνο», και τον «Λύκο της Γουόλ Στριτ». Τώρα, στα 83 του χρόνια, ο πάντα ανήσυχος και παραγωγικός, Μάρτιν Μαρκαντόνιο Λουτσιάνο Σκορσέζε, περνάει μπροστά από την κάμερα και αφηγείται τη ζωή του.

«Ποιοι είμαστε; Είμαστε εκ φύσεως καλοί ή κακοί; Αυτή είναι η πάλη. Και παλεύω με αυτό συνεχώς», ακούγεται να λέει ο Σκορσέζε στο τρέιλερ, καθώς πλάνα από τις πιο διάσημες ταινίες του περνούν από την οθόνη. «Πού πηγαίνουμε; Ποιες ιστορίες θέλουμε να αφηγηθούμε; Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου δρόμο».

Μεταξύ των σταρ και συνεργατών του που εμφανίζονται στη σειρά ντοκιμαντέρ η οποία αποτελείται από πέντε μέρη, είναι οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μικ Τζάγκερ, Ρόμπι Ρόμπερτσον, Θέλμα Σουνμέικερ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Σάρον Στόουν, Τζόντι Φόστερ, Πολ Σρέιντερ, Μάργκοτ Ρόμπι, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζέι Κοκς και Ροντρίγκο Πριέτο, μαζί με τα παιδιά του, τη σύζυγό του Έλεν Μόρις και αγαπημένους παιδικούς του φίλους.

Το «Mr. Scorsese» θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου στο Apple TV+ και υπόσχεται «μια οικεία και πολυεπίπεδη εξερεύνηση μιας από τις πιο επιδραστικές και αινιγματικές μορφές του κινηματογράφου, με αδημοσίευτο υλικό και εις βάθος συνεντεύξεις με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους».

«Η δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ μαζί με τους επί σειρά ετών συνεργάτες μου, ήταν μια από τις πιο καθοριστικές εμπειρίες της ζωής μου ως κινηματογραφίστρια», δήλωσε η Ρεμπέκα Μίλερ.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline

